गोंडा

मुनीम हत्याकांड: ट्रैक्टर चालक ने साथियों संग रची साजिश, सोते समय काट डाला; पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा

मुनीम हत्याकांड का पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने जो बताया उससे पुलिस भी सन्न रह गई।

Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Dec 09, 2025

पकड़े गए आरोपी प्रेस वार्ता करते एसपी फोटो सोर्स विभाग

पकड़े गए आरोपी प्रेस वार्ता करते एसपी फोटो सोर्स विभाग

गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र में ईंट भट्ठे पर सोते समय मुनीम राम सजीवन वर्मा की हत्या कर दी गई। ब्लाइंड मर्डर के इस केस में पुलिस ने छह दिन बाद खुलासा कर दिया है। रंजिश और रुपये हड़पने की योजना में ट्रैक्टर चालक सहित तीन युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयोग बाइक और बांका बरामद कर लिया है।

अयोध्या जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अमसिन दहलवा के रहने वाले राम सजीवन वर्मा पिछले 14 वर्षों से गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र के गांव सबरपुर स्थित एक ईट भट्टे पर मुनीम के रूप में काम कर रहे थे। 3/4 दिसंबर की रात अज्ञात हमलावरों ने सोते समय धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया था। गंभीर हालत में मजदूर उन्हें अयोध्या मेडिकल कॉलेज ले गए। जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँचे। फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वायड की मदद से साक्ष्य जुटाए। ईट भट्ठा मालिक काशीराम वर्मा की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर छपिया पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की पाँच टीमों को जांच में लगाया गया। टीमों ने मैनुअल और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर लगातार प्रयास किए।

पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

9 दिसंबर को छपिया पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों जिसमे सचिन, बृजेश कुमार और महाजन गुप्ता को सिसई रानीपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर सूखी नहर से हत्या में प्रयुक्त बाका और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई।

अपमान का बदला और रुपयों की लालच में रची हत्या की साजिश

पूछताछ में मुख्य आरोपी सचिन ने बताया कि वह भट्ठे में ट्रैक्टर चालक है। मुनीम द्वारा बार-बार अपमानित किए जाने और नौकरी से निकालने की धमकी के कारण वह काफी परेशान था। उसे यह भी जानकारी मिली थी कि भट्ठा मालिक ने हाल ही में जमीन बेचकर करीब 11 लाख रुपये मुनीम के पास दिए हैं। रंजिश और लालच के कारण उसने अपने साथियों के साथ हत्या की योजना बनाई। वारदात की रात तीनों बभनान से बाका खरीदकर भट्ठे पहुँचे और सोते समय राम सजीवन पर हमला कर दिया। शोर होने पर घबराकर वे रुपये लिए बिना ही भाग निकले। और बाका को नहर किनारे फेंक दिया। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है।

एसपी बोले- आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

पुलिस अधीक्षक बिनीत जायसवाल ने बताया कि 4 दिसंबर की सुबह 4 बजे छपिया पुलिस को सूचना मिली कि ईंट भट्ठे पर तैनात मुनीम को धारदार हथियार से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में कुल पांच टीमों का गठन अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ के नेतृत्व में किया था। इस मामले में मुख्य साजिश करता ट्रैक्टर चालक और उसके साथियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

Published on:

09 Dec 2025 05:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / मुनीम हत्याकांड: ट्रैक्टर चालक ने साथियों संग रची साजिश, सोते समय काट डाला; पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा

गोंडा

उत्तर प्रदेश

