मुनीम हत्याकांड: ट्रैक्टर चालक ने साथियों संग रची साजिश, सोते समय काट डाला; पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा

अयोध्या जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अमसिन दहलवा के रहने वाले राम सजीवन वर्मा पिछले 14 वर्षों से गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र के गांव सबरपुर स्थित एक ईट भट्टे पर मुनीम के रूप में काम कर रहे थे। 3/4 दिसंबर की रात अज्ञात हमलावरों ने सोते समय धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया था। गंभीर हालत में मजदूर उन्हें अयोध्या मेडिकल कॉलेज ले गए। जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँचे। फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वायड की मदद से साक्ष्य जुटाए। ईट भट्ठा मालिक काशीराम वर्मा की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर छपिया पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की पाँच टीमों को जांच में लगाया गया। टीमों ने मैनुअल और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर लगातार प्रयास किए।