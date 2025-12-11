कस्टम विभाग का अधिकारी बताकर मार्केट में छापेमारी… कैमरा देखते ही भागे, दुकानदारों का शक गहराया

छापेमारी करते फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा शहर के रामलीला मैदान स्थित हिमालय वूलेन मार्केट में गुरुवार को उस समय अफरातफरी मच गई। जब “भारत सरकार” लिखी दो गाड़ियों से पहुंचे 8–10 लोग खुद को कस्टम विभाग का अधिकारी बताकर दुकानों में छापेमारी करने लगे। मीडिया की मौजूदगी देखते ही पूरा समूह भाग खड़ा हुआ। मामले ने प्रशासन को भी सतर्क कर दिया है।
गोंडा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार सुबह हिमालय वूलेन मार्केट में अचानक हड़कंप मच गया। करीब 8–10 लोग “भारत सरकार” लिखी दो गाड़ियों में आए और खुद को कस्टम विभाग का अधिकारी बताते हुए सीधे दुकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। उनके साथ एक महिला भी थी, जो दुकानों में जाकर चीनी सामान खोजने की बात कहती थी।
दुकानदारों के अनुसार, ये लोग करीब 20 से ज्यादा दुकानों में घुसे और हर जगह कागजात व बिल दिखाने की मांग करते रहे। इस दौरान कई दुकानदारों ने आरोप लगाया कि यह टीम उनसे 5–10 लाख रुपये वसूली की कोशिश कर रही थी। दुकानदार एनी तमांग, जो हिमाचल से आई हैं। बताया कि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी दो बार ऐसी ही छापेमारी हो चुकी है। आज तीसरी बार ये लोग उसी अंदाज में पहुंचे थे।
हालात तब बदले जब मीडिया के कैमरे वहां पहुंच गए। कैमरा देखते ही सभी कथित अधिकारी अपनी गाड़ियों में बैठकर मौके से फरार हो गए। उनके भाग जाने से दुकानदारों का शक और गहरा हो गया कि यह पूरी टीम फर्जी हो सकती है।
घटना की खबर मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यह पता लगाया जा रहा है कि ये लोग वास्तव में कस्टम विभाग से जुड़े थे या फिर फर्जी पहचान बताकर दुकानदारों से वसूली की कोशिश कर रहे थे। मार्केट के दुकानदारों में इस घटना के बाद दहशत और नाराजगी दोनों है।
