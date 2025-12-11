कस्टम विभाग का अधिकारी बताकर मार्केट में छापेमारी… कैमरा देखते ही भागे, दुकानदारों का शक गहराया

दुकानदारों के अनुसार, ये लोग करीब 20 से ज्यादा दुकानों में घुसे और हर जगह कागजात व बिल दिखाने की मांग करते रहे। इस दौरान कई दुकानदारों ने आरोप लगाया कि यह टीम उनसे 5–10 लाख रुपये वसूली की कोशिश कर रही थी। दुकानदार एनी तमांग, जो हिमाचल से आई हैं। बताया कि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी दो बार ऐसी ही छापेमारी हो चुकी है। आज तीसरी बार ये लोग उसी अंदाज में पहुंचे थे।