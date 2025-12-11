11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

गोंडा

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बोले- SIR प्रक्रिया चुनाव आयोग की नाकामयाबी, वजह भी बताई

गोंडा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने विकास कार्यों और SIR प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए मैपिंग में खामियों, मतदाता सूची से नाम कटने की आशंका और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Dec 11, 2025

माता प्रसाद पांडे फोटो सोर्स पत्रिका

माता प्रसाद पांडे फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने एक निजी कार्यक्रम में शामिल होकर शहर की विकास स्थिति और चल रही SIR प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रशासनिक लापरवाही, मतदाता सूची में गड़बड़ियों की आशंका और जनता के अधिकारों पर खतरे की बात कही।

गोंडा जिले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे गुरुवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने एक रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया। समारोह खत्म होने के बाद जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो जिले के विकास और SIR प्रक्रिया पर बेबाकी से अपनी बात रखी।

SIR प्रक्रिया से पहले मैपिंग कराई जानी चाहिए

पांडे ने कहा कि गोंडा में विकास के दावे सिर्फ कागजों में नजर आते हैं। जमीन पर हालात बहुत अलग हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया को लेकर काफी भ्रम फैला हुआ है। प्रशासन ने बिना पूरी तैयारी के इसे लागू कर दिया है। उनके मुताबिक, यह चुनाव आयोग की बड़ी चूक है। क्योंकि इससे पहले सही तरीके से मैपिंग ही नहीं कराई गई।

जिन लोगों की मैपिंग नहीं होगी, उन्हें तीसरी श्रेणी में डाल दिया जाएगा

उन्होंने बताया कि जिन लोगों की मैपिंग नहीं होगी। उन्हें सीधे तीसरी श्रेणी में डाल दिया जाएगा। इस श्रेणी में आने वालों को नोटिस भेजकर यह साबित करने को कहा जाएगा कि वे स्थानीय निवासी हैं या नहीं। पांडे का कहना है कि यही वह चरण है। जहां गड़बड़ियों की सबसे ज्यादा गुंजाइश है। नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी कि अगर किसी व्यक्ति से समय पर सबूत नहीं दे पाया। तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। उन्होंने इसे जनता के अधिकारों पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू तो कर दी। लेकिन तैयारी न के बराबर है।

मुख्यमंत्री से पूछो गोंडा में घुसपैठियों मिले या नहीं

जब उनसे पूछा गया कि घुसपैठियों के लिए सरकार सख्त हो गई है। तो उन्होंने पलटकर जवाब दिया।“यह सवाल मुख्यमंत्री से पूछिए कि उन्हें गोंडा में कोई घुसपैठिया मिला या नहीं।” रिसर्च सेंटर से जुड़े सवाल पर भी उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। माता प्रसाद पांडे के इन बयानों के बाद SIR प्रक्रिया को लेकर स्थानीय राजनीति में फिर से चर्चा तेज हो गई है।

11 Dec 2025 08:44 pm

11 Dec 2025 08:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बोले- SIR प्रक्रिया चुनाव आयोग की नाकामयाबी, वजह भी बताई

