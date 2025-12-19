Winter Vacations 2025: कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें,इस जिले में डीएम ने जारी किया आदेश,1 से 8 तक विद्यालय अब 22 को खुलेंगे

डीएम प्रियंका निरंजन ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए जहां दो दिनों के लिए कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय बंद कर दिया है वही स्कूल की टाइमिंग में भी चेंज किया गया है। 22 दिसंबर से स्कूल के समय में परिवर्तन किया गया है अब कक्षा एक से आठ तक स्कूल की कक्षाएं 10 बजे से 3 बजे तक चलेगी। अवकाश के दिनों में भी केवल बच्चों के लिए छुट्टी की गई है। शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी समय से विद्यालय में पहुंचकर विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम तथा विभागीय कामकाज करेंगे।