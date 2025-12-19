19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

Winter Vacations 2025: कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें,इस जिले में डीएम ने जारी किया आदेश,1 से 8 तक विद्यालय अब 22 को खुलेंगे

कंपकपाती ठंड और भीषण कोहरा ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम के तेवर को देखते हुए डीएम ने दो दिनों का अवकाश घोषित किया है। अब कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय 22 दिसंबर यानि सोमवार को खुलेंगे।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Dec 19, 2025

Winter vacation 2025

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका

Winter Vacations 2025: बीती तीन दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती सहित आसपास के जिलों में जबरदस्त कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तराई क्षेत्र के जिलों में अनेक स्थानों पर विजिबिलिटी शून्य हो गई है। स्थित यहां तक है कि दिन के समय में भी 50 मीटर दूर सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ रहा है।

Winter Vacations 2025: कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम प्रियंका निरंजन ने कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय 19 और 20 जनवरी को बंद कर दिया है। यानी शुक्रवार और शनिवार विद्यालय बंद रहेंगे। रविवार को वैसे अवकाश रहेगा अब विद्यालय सोमवार को खुलेंगे। ठंड और कोहरा का प्रकोप बढ़ता गया तो। स्कूल की छुट्टियां और बढ़ाई जा सकती हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर वैसे भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

स्कूल टाइमिंग भी हुई चेंज, अब 10 बजे से 3 बजे तक चलेंगी कक्षाएं

डीएम प्रियंका निरंजन ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए जहां दो दिनों के लिए कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय बंद कर दिया है वही स्कूल की टाइमिंग में भी चेंज किया गया है। 22 दिसंबर से स्कूल के समय में परिवर्तन किया गया है अब कक्षा एक से आठ तक स्कूल की कक्षाएं 10 बजे से 3 बजे तक चलेगी। अवकाश के दिनों में भी केवल बच्चों के लिए छुट्टी की गई है। शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी समय से विद्यालय में पहुंचकर विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम तथा विभागीय कामकाज करेंगे।

डीएम के बाद बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश

डीएम के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि सभी तरह के मान्यता प्राप्त शासकीय अर्थशासकीय विद्यालय बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 10:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Winter Vacations 2025: कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें,इस जिले में डीएम ने जारी किया आदेश,1 से 8 तक विद्यालय अब 22 को खुलेंगे

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रेम प्रसंग में हुआ ब्लैकमेल, व्हाट्सएप काल चैट सुसाइड नोट दीवाल पर चिपकाया… फिर फंदे से झूल गया

मृतक की फाइल फोटो दीवारों पर सबूत जांच करती पुलिस सोर्स पत्रिका
गोंडा

UP SIR: वोट डाल पाएंगे या नहीं? 2.83 लाख मतदाताओं की पहचान अब भी अधर में नहीं हो पाई मैपिंग

UP SIR फॉर्म (पत्रिका फाइल फोटो)
गोंडा

डेढ़ करोड़ की कीमत, खास नस्ल और शाही चाल, बृजभूषण सिंह का घोड़ा हुआ वायरल

घोड़े की देखभाल करते पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स फेसबुक अकाउंट
गोंडा

मालिक तो मालिक घोड़ा भी जलवेदार, बृजभूषण सिंह को गिफ्टेड घोड़ा भी ‘पासपोर्ट धारी’, कीमत टॉप मॉडल मर्सिडीज जितनी

बृजभूषण सिंह घोड़े के साथ (फोटो सोर्स- 'X' बृजभूषण शरण सिंह)
गोंडा

Winter Vacation 2025: शीतकालीन अवकाश को लेकर बड़ा फैसला, इस दिन से बंद रहेंगे सभी स्कूल

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.