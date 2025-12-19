Winter Vacations 2025: कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें,इस जिले में डीएम ने जारी किया आदेश,1 से 8 तक विद्यालय अब 22 को खुलेंगे

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका
Winter Vacations 2025: बीती तीन दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती सहित आसपास के जिलों में जबरदस्त कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तराई क्षेत्र के जिलों में अनेक स्थानों पर विजिबिलिटी शून्य हो गई है। स्थित यहां तक है कि दिन के समय में भी 50 मीटर दूर सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ रहा है।
Winter Vacations 2025: कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम प्रियंका निरंजन ने कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय 19 और 20 जनवरी को बंद कर दिया है। यानी शुक्रवार और शनिवार विद्यालय बंद रहेंगे। रविवार को वैसे अवकाश रहेगा अब विद्यालय सोमवार को खुलेंगे। ठंड और कोहरा का प्रकोप बढ़ता गया तो। स्कूल की छुट्टियां और बढ़ाई जा सकती हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर वैसे भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
डीएम प्रियंका निरंजन ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए जहां दो दिनों के लिए कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय बंद कर दिया है वही स्कूल की टाइमिंग में भी चेंज किया गया है। 22 दिसंबर से स्कूल के समय में परिवर्तन किया गया है अब कक्षा एक से आठ तक स्कूल की कक्षाएं 10 बजे से 3 बजे तक चलेगी। अवकाश के दिनों में भी केवल बच्चों के लिए छुट्टी की गई है। शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी समय से विद्यालय में पहुंचकर विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम तथा विभागीय कामकाज करेंगे।
डीएम के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि सभी तरह के मान्यता प्राप्त शासकीय अर्थशासकीय विद्यालय बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
