17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शामली

बुर्का न पहनने पर पत्नी और दो बेटियों को मार डाला, 2 को गोली मारी…एक का गला घोंटा

यूपी के शामली जिले में एक पिता हैवान बन गया और उसने अपनी पत्नी के साथ दो बेटियों की हत्या कर डाली। मामला छिपाने के लिए उसने तीनों का शव घर के आंगन में बने सेप्टिक टैंक में दफन कर दिया।

2 min read
Google source verification

शामली

image

Krishna Rai

Dec 17, 2025

Shamli Triple Murder Case: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक बेहद सनसनीखेज और अमानवीय वारदात सामने आई है। जहां कांधला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर बुर्का न पहनने से नाराज़ होकर अपनी पत्नी और दो नाबालिग बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद तीनों शवों को घर के आंगन में बने सेप्टिक टैंक में दफना दिया।

पत्नी और बेटियों के हत्या के आरोपी फारुख को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फारुख ने बताया कि उसने पत्नी ताहिरा और बड़ी बेटी आफरीन की गोली मारकर हत्या की, जबकि छोटी बेटी सहरीन का गला घोंटकर उसकी जान ले ली।

दस दिन से लापता थीं बेटियां और पत्नी

बताया जा रहा है कि फारुख की पत्नी और दोनों बेटियां बीते 10 दिनों से लापता थीं। इसको लेकर आरोपी के पिता दाउद ने पुलिस को अनहोनी की आशंका जताते हुए सूचना दी थी। पुलिस ने जब फारुख से पूछताछ शुरू की तो वह लगातार टालमटोल करता रहा, लेकिन सख्ती बरतने पर वह टूट गया और पूरी वारदात का खुद ही खुलासा कर दिया।

बिना बुर्का पहने बाहर निकलने से नाराज था फारुख

पुलिस पूछताछ में फारुख ने बताया कि उसे इस बात से आपत्ति थी कि उसकी पत्नी और बेटियां बिना बुर्का पहने घर से बाहर निकलती थीं। इसी नाराज़गी में उसने तीनों की हत्या की योजना बनाई। इसके लिए उसने कैराना से अवैध तमंचा और कारतूस खरीदे और घर के आंगन में पहले से शौचालय के लिए एक गड्ढा खुदवाया।

फारुख के अनुसार, वारदात के समय उसकी पत्नी ताहिरा मायके में थी। उसने उसे घर बुलाया और 8 दिसंबर की रात चाय के बहाने जगाकर गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर दोनों बेटियां जाग गईं, जिसके बाद उसने आफरीन को भी गोली मार दी और सहरीन की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद तीनों शवों को सेप्टिक टैंक में दफना दिया।

पुलिस ने सेप्टिक टैंक से बरामद किया शव

मंगलवार देर शाम पुलिस ने फारुख की निशानदेही पर सेप्टिक टैंक की खुदाई कराई, जहां से तीनों शव बरामद हुए। शामली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने बताया कि ग्राम प्रधान की ओर से महिला और दो बच्चियों के लापता होने की सूचना मिली थी। जांच के दौरान पति फारुख से पूछताछ की गई, जिसमें उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Dec 2025 09:13 am

Published on:

17 Dec 2025 08:51 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Shamli / बुर्का न पहनने पर पत्नी और दो बेटियों को मार डाला, 2 को गोली मारी…एक का गला घोंटा

बड़ी खबरें

View All

शामली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ठायं…ठायं और खेल खत्म, खूंखार क्रिमिनल को दौड़ाकर मारी गोली, मारा गया 50 हजार का इनामी बदमाश

encounter
शामली

धरी रह गई इटली मेड ब्रेटा पिस्टल और कार्बाइन! कुख्यात मिथुन मुठभेड़ में ढेर

Police Encounter
शामली

Encounter: शामली मुठभेड़ में सवा लाख का इनामी मिथुन ढेर, बावरिया गैंग से जुड़े 19 मुकदमों वाला बदमाश खत्म

मुठभेड़ में ढेर सवा लाख का इनामी बदमाश मिथुन, कई राज्यों में था खौफ का नाम (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
शामली

Interstate Drug Cartel Busted: अंतरराज्यीय ड्रग गिरोह का भंडाफोड़, 4 करोड़ से अधिक की हेरोइन बरामद; दो तस्कर गिरफ्तार

4 किलो हेरोइन बरामद, कीमत 4 करोड़ से अधिक; दो आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
शामली

बनियान और लोअर में डॉक्टर ने युवती के साथ सरकारी अस्पताल में किया जबरदस्त डांस, वायरल हो गया वीडियो

शामली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.