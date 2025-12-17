बुर्का न पहनने पर पत्नी और दो बेटियों को मार डाला, 2 को गोली मारी…एक का गला घोंटा

Shamli Triple Murder Case: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक बेहद सनसनीखेज और अमानवीय वारदात सामने आई है। जहां कांधला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर बुर्का न पहनने से नाराज़ होकर अपनी पत्नी और दो नाबालिग बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद तीनों शवों को घर के आंगन में बने सेप्टिक टैंक में दफना दिया।
पत्नी और बेटियों के हत्या के आरोपी फारुख को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फारुख ने बताया कि उसने पत्नी ताहिरा और बड़ी बेटी आफरीन की गोली मारकर हत्या की, जबकि छोटी बेटी सहरीन का गला घोंटकर उसकी जान ले ली।
बताया जा रहा है कि फारुख की पत्नी और दोनों बेटियां बीते 10 दिनों से लापता थीं। इसको लेकर आरोपी के पिता दाउद ने पुलिस को अनहोनी की आशंका जताते हुए सूचना दी थी। पुलिस ने जब फारुख से पूछताछ शुरू की तो वह लगातार टालमटोल करता रहा, लेकिन सख्ती बरतने पर वह टूट गया और पूरी वारदात का खुद ही खुलासा कर दिया।
पुलिस पूछताछ में फारुख ने बताया कि उसे इस बात से आपत्ति थी कि उसकी पत्नी और बेटियां बिना बुर्का पहने घर से बाहर निकलती थीं। इसी नाराज़गी में उसने तीनों की हत्या की योजना बनाई। इसके लिए उसने कैराना से अवैध तमंचा और कारतूस खरीदे और घर के आंगन में पहले से शौचालय के लिए एक गड्ढा खुदवाया।
फारुख के अनुसार, वारदात के समय उसकी पत्नी ताहिरा मायके में थी। उसने उसे घर बुलाया और 8 दिसंबर की रात चाय के बहाने जगाकर गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर दोनों बेटियां जाग गईं, जिसके बाद उसने आफरीन को भी गोली मार दी और सहरीन की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद तीनों शवों को सेप्टिक टैंक में दफना दिया।
मंगलवार देर शाम पुलिस ने फारुख की निशानदेही पर सेप्टिक टैंक की खुदाई कराई, जहां से तीनों शव बरामद हुए। शामली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने बताया कि ग्राम प्रधान की ओर से महिला और दो बच्चियों के लापता होने की सूचना मिली थी। जांच के दौरान पति फारुख से पूछताछ की गई, जिसमें उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
