बुर्का न पहनने पर पत्नी और दो बेटियों को मार डाला, 2 को गोली मारी…एक का गला घोंटा

मंगलवार देर शाम पुलिस ने फारुख की निशानदेही पर सेप्टिक टैंक की खुदाई कराई, जहां से तीनों शव बरामद हुए। शामली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने बताया कि ग्राम प्रधान की ओर से महिला और दो बच्चियों के लापता होने की सूचना मिली थी। जांच के दौरान पति फारुख से पूछताछ की गई, जिसमें उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।