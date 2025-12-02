Encounter: शामली मुठभेड़ में सवा लाख का इनामी मिथुन ढेर, बावरिया गैंग से जुड़े 19 मुकदमों वाला बदमाश खत्म

सूत्रों के अनुसार, शामली पुलिस को सूचना मिली कि कुख्यात बदमाश मिथुन गांव के पास जंगल किनारे स्थित एक झोंपड़ी में अपने साथियों के साथ शराब पार्टी कर रहा है। जानकारी मिलने पर एसओजी टीम, स्थानीय पुलिस और सर्विलांस टीम ने इलाके को घेर लिया। पुलिस टीम को देखते ही मिथुन ने फायरिंग शुरू कर दी। करीब 20 मिनट तक दोनों ओर से गोलीबारी चली। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मिथुन गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।