ठायं…ठायं और खेल खत्म, खूंखार क्रिमिनल को दौड़ाकर मारी गोली, मारा गया 50 हजार का इनामी बदमाश

शामली जिले में सोमवार देर रात पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस को देर रात सूचना मिली कि समयदीन शामली में है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। इनपुट मिलते ही थाना थानाभवन और बाबरी पुलिस की संयुक्त टीम ने रात करीब दो बजे इलाके की घेराबंदी कर दी। जैसे ही पुलिस टीम ने बदमाश को रोकने की कोशिश की, उसने अचानक फायरिंग शुरू कर दी।