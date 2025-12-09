ठायं…ठायं और खेल खत्म, खूंखार क्रिमिनल को दौड़ाकर मारी गोली, मारा गया 50 हजार का इनामी बदमाश

शामली में मुठभेड़ के बाद मौके पर जांच करती पुलिस।
शामली जिले में सोमवार देर रात पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस को देर रात सूचना मिली कि समयदीन शामली में है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। इनपुट मिलते ही थाना थानाभवन और बाबरी पुलिस की संयुक्त टीम ने रात करीब दो बजे इलाके की घेराबंदी कर दी। जैसे ही पुलिस टीम ने बदमाश को रोकने की कोशिश की, उसने अचानक फायरिंग शुरू कर दी।
पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान समयदीन को गोली लग गई और वह मौके पर ही जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
करीब 40 साल का समयदीन शामली के कांधला क्षेत्र का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार, वह पिछले कुछ समय से तुमकूर (कर्नाटक) में रह रहा था और वारदात को अंजाम देने के बाद वहीं छिप जाता था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, समयदीन के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट और गैंगस्टर समेत कुल 23 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
मुठभेड़ स्थल से पुलिस को एक 9 एमएम पिस्टल और एक तमंचा भी बरामद हुआ है। पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस उसके आपराधिक नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है।
