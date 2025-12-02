सरकारी असलहे के सामने धरी रह गई इटली मेड ब्रेटा पिस्टल और कार्बाइन! कुख्यात मिथुन मुठभेड़ में ढेर

मुठभेड़ के बाद घटनास्थल का निरीक्षण करते एसपी शामली ( फोटो स्रोत शामली पुलिस )
Encounter : साउथ से लेकर उत्तर भारत में कई संगीन वारदातों को अंजाम देने का आरोपी मिथुन बावरिया को शामली पुलिस ने सोमवार रात मुठभेड़ ढेर कर दिया। इस पर शामली समेत बागपत से ईनाम था। पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी। सोमवार रात इसकी पावटी गांव में एक पार्टी थी। इसी पार्टी में छापा मारने पहुंची पुलिस के साथ मिथुन और इसके एक साथी की मुठभेड़ हो गई।
शामली एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मूल रूप से थाना झिंझाना के गांव लाउद्दीनपुर के रहने वाले मिथुन के पास कई फर्जी आईडी थी। यह साऊथ में भी कई बार छद्म नाम से जेल जाता रहा है। यह बेहद शातिर किस्म का अपराधी था और अलग-अलग पहचान से अपराध करता था। पिछले दिनों इसने शामली में ही एक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बागपत में कई अपराध किए थे। शामली से इस पर 50 हजार का इनाम था और बागपत से इस पर 25 हजार रुपये का इनाम चल रहा था। इस तरह कुल मिलाकर इस समय पर मिथुन पर सवा लाख रुपये का इनाम था। मुठभेड़ के बाद पुलिस इसे अस्पताल लेकर पहुंची लेकिन चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। इसके फरार साथी की पुलिस तलाश कर रही है।
शामली पुलिस को ये सूचना मिली थी कि कुख्यात बदमाश मिथुन शामली के पावटी कला में है और यहां गांव के बाहर एक झोपड़ी नुमा टाल पर अपने एक अन्य साथी के साथ पार्टी कर रहा है। पुलिस ने लोकेशन लेकर इसे घेर लिया। मुठभेड़ के समय मिथुन के साथ इसका एक और साथी था मौके पर मौजूद था। दोनों शराब पी रहे थे। इनके पास एक कार्बाइन और इटली मेट ब्रेटा पिस्टल थी। मिथुन इतना हार्ड क्रिमिनल था कि इसने पुलिस पर दनादन फायर कर दिए। इसके बाद पुलिस की ओर से भी गोलियां चलाई गई तो मिथुन गोली लगने से मौके पर ही गिर पड़ा जबकि इसका साथी फरार हो गया। इसके बाद पुलिस आनन-फानन में इसे लेकर अस्पताल पहुंची लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। एसपी शामली का कहना है कि साउथ से भी अब मिथुन की क्राइम हिस्ट्री मंगाई जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
शामली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग