शामली

सरकारी असलहे के सामने धरी रह गई इटली मेड ब्रेटा पिस्टल और कार्बाइन! कुख्यात मिथुन मुठभेड़ में ढेर

Encounter : पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में मारा गया मिथुन साउथ से लेकर उत्तर भारत में कई संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है।

2 min read
शामली

image

Shivmani Tyagi

Dec 02, 2025

Police Encounter

मुठभेड़ के बाद घटनास्थल का निरीक्षण करते एसपी शामली ( फोटो स्रोत शामली पुलिस )

Encounter : साउथ से लेकर उत्तर भारत में कई संगीन वारदातों को अंजाम देने का आरोपी मिथुन बावरिया को शामली पुलिस ने सोमवार रात मुठभेड़ ढेर कर दिया। इस पर शामली समेत बागपत से ईनाम था। पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी। सोमवार रात इसकी पावटी गांव में एक पार्टी थी। इसी पार्टी में छापा मारने पहुंची पुलिस के साथ मिथुन और इसके एक साथी की मुठभेड़ हो गई।

साउथ से लेकर उत्तर भारत में करता था क्राइम ( Encounter )

शामली एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मूल रूप से थाना झिंझाना के गांव लाउद्दीनपुर के रहने वाले मिथुन के पास कई फर्जी आईडी थी। यह साऊथ में भी कई बार छद्म नाम से जेल जाता रहा है। यह बेहद शातिर किस्म का अपराधी था और अलग-अलग पहचान से अपराध करता था। पिछले दिनों इसने शामली में ही एक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बागपत में कई अपराध किए थे। शामली से इस पर 50 हजार का इनाम था और बागपत से इस पर 25 हजार रुपये का इनाम चल रहा था। इस तरह कुल मिलाकर इस समय पर मिथुन पर सवा लाख रुपये का इनाम था। मुठभेड़ के बाद पुलिस इसे अस्पताल लेकर पहुंची लेकिन चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। इसके फरार साथी की पुलिस तलाश कर रही है।

इटली मेड ब्रेटा पिस्टल बरामद

शामली पुलिस को ये सूचना मिली थी कि कुख्यात बदमाश मिथुन शामली के पावटी कला में है और यहां गांव के बाहर एक झोपड़ी नुमा टाल पर अपने एक अन्य साथी के साथ पार्टी कर रहा है। पुलिस ने लोकेशन लेकर इसे घेर लिया। मुठभेड़ के समय मिथुन के साथ इसका एक और साथी था मौके पर मौजूद था। दोनों शराब पी रहे थे। इनके पास एक कार्बाइन और इटली मेट ब्रेटा पिस्टल थी। मिथुन इतना हार्ड क्रिमिनल था कि इसने पुलिस पर दनादन फायर कर दिए। इसके बाद पुलिस की ओर से भी गोलियां चलाई गई तो मिथुन गोली लगने से मौके पर ही गिर पड़ा जबकि इसका साथी फरार हो गया। इसके बाद पुलिस आनन-फानन में इसे लेकर अस्पताल पहुंची लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। एसपी शामली का कहना है कि साउथ से भी अब मिथुन की क्राइम हिस्ट्री मंगाई जा रही है।

Published on:

02 Dec 2025 09:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Shamli / सरकारी असलहे के सामने धरी रह गई इटली मेड ब्रेटा पिस्टल और कार्बाइन! कुख्यात मिथुन मुठभेड़ में ढेर

शामली

उत्तर प्रदेश

Encounter: शामली मुठभेड़ में सवा लाख का इनामी मिथुन ढेर, बावरिया गैंग से जुड़े 19 मुकदमों वाला बदमाश खत्म

मुठभेड़ में ढेर सवा लाख का इनामी बदमाश मिथुन, कई राज्यों में था खौफ का नाम (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
शामली

Interstate Drug Cartel Busted: अंतरराज्यीय ड्रग गिरोह का भंडाफोड़, 4 करोड़ से अधिक की हेरोइन बरामद; दो तस्कर गिरफ्तार

4 किलो हेरोइन बरामद, कीमत 4 करोड़ से अधिक; दो आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
शामली

बनियान और लोअर में डॉक्टर ने युवती के साथ सरकारी अस्पताल में किया जबरदस्त डांस, वायरल हो गया वीडियो

शामली

ओह भाईसाहब! शादी का कार्ड ऐसा छपवाओ की जनता शॉक्ड हो जाए, किसान की बेटियों का वेडिंग कार्ड वायरल

Viral Wedding Card:
शामली

दिल्ली ब्लास्ट में 22 साल के कारोबारी के चीथड़े-चीथड़े उड़े; रिश्तेदार घायल….टूट गया परिवार!

blast near red fort in delhi case update businessman from uttar pradesh shamli died
शामली
