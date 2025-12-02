सरकारी असलहे के सामने धरी रह गई इटली मेड ब्रेटा पिस्टल और कार्बाइन! कुख्यात मिथुन मुठभेड़ में ढेर

शामली पुलिस को ये सूचना मिली थी कि कुख्यात बदमाश मिथुन शामली के पावटी कला में है और यहां गांव के बाहर एक झोपड़ी नुमा टाल पर अपने एक अन्य साथी के साथ पार्टी कर रहा है। पुलिस ने लोकेशन लेकर इसे घेर लिया। मुठभेड़ के समय मिथुन के साथ इसका एक और साथी था मौके पर मौजूद था। दोनों शराब पी रहे थे। इनके पास एक कार्बाइन और इटली मेट ब्रेटा पिस्टल थी। मिथुन इतना हार्ड क्रिमिनल था कि इसने पुलिस पर दनादन फायर कर दिए। इसके बाद पुलिस की ओर से भी गोलियां चलाई गई तो मिथुन गोली लगने से मौके पर ही गिर पड़ा जबकि इसका साथी फरार हो गया। इसके बाद पुलिस आनन-फानन में इसे लेकर अस्पताल पहुंची लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। एसपी शामली का कहना है कि साउथ से भी अब मिथुन की क्राइम हिस्ट्री मंगाई जा रही है।