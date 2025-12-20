10 साल बाद मां-बेटी को मिला इंसाफ! NH 91 रेप केस में आरोपी दोषी करार, कहानी जान कांप जाएगी रूह

28 जुलाई 2016 के रात के समय 1 परिवार नोएडा से शाहजहांपुर जा रहा था। वहीं पहले से घात लगाकर बैठे आरोपियों ने गाड़ी के सामने लोहे की रॉड फेंक दी, जिससे गाड़ी सड़क पर ही रुक गई। कार रुकने के बाद आरोपियों ने परिवार के सदस्यों को जबरन खेत में ले गए और वहां ले जाकर मां-बेटी के साथ बारी-बारी से रेप किया। वहीं जब घटना लोगों के सामने आई, तो सभी हैरान सकते में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन शुरू किया, जिसमें एनकाउंटर से लेकर गिरफ्तारी तक की गई। पुलिस ने मां का मेडिकल कराया, तो पेटीकोट पर मिले सीमन आरोपियों का पाया गया, जिसे कोर्ट सबसे बड़ा साक्ष्य के रूप में पेश किया गया।