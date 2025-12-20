20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बुलंदशहर

10 साल बाद मां-बेटी को मिला इंसाफ! NH 91 रेप केस में आरोपी दोषी करार, कहानी जान कांप जाएगी रूह

NH91 Mother Daughter Gangrape News: 2016 में यूपी के बुलंदशहर में NH91 पर एक परिवार को बंधक बनाकर मां-बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। 10 साल बाद पॉक्सो कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराया।

2 min read
Google source verification

बुलंदशहर

image

Anuj Singh

Dec 20, 2025

court

कोर्ट। फाइल फोटो

NH91 Mother Daughter Gangrape Case: यूपी के बुलंदशहर में साल 2016 हुई दरिंदगी पर 10 साल बाद फैसला आया है। पॉक्सो कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। NH 91 पर 2016 में मां-बेटी के साथ दरिंदगी मामले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। बता है 28 जुलाई 2016 की 11 लोगों ने NH 91 पर गाजियाबाद निवासी कार सवार परिवार को बंधक बनाकर मां-बेटी के साथ रेप किया।

दो आरोपी एनकाउंटर में ढेर

न्यायाधीश ओपी वर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया है। बुलंदशहर पुलिस ने मामले में 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया था। वहीं सीबीआई ने 3 लोगों को क्लीन चिट दे दी थी। मामले में हरियाणा और नोएडा में अलग-अलग मुठभेड़ों में पुलिस ने दो आरोपीयों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई हुई, जिसमें से पहले 1 आरोपी की बीमारी के कारण मौत हो गई है। ओपी वर्मा ने धारा 394, 395, 397, 376D, 120B, 5/6 मामले में दोषी करार दिया है। मामले की अगली सुनवाई और सजा का ऐलान 22 दिसंबर को होगा।

क्या हुआ था उस रात?

28 जुलाई 2016 के रात के समय 1 परिवार नोएडा से शाहजहांपुर जा रहा था। वहीं पहले से घात लगाकर बैठे आरोपियों ने गाड़ी के सामने लोहे की रॉड फेंक दी, जिससे गाड़ी सड़क पर ही रुक गई। कार रुकने के बाद आरोपियों ने परिवार के सदस्यों को जबरन खेत में ले गए और वहां ले जाकर मां-बेटी के साथ बारी-बारी से रेप किया। वहीं जब घटना लोगों के सामने आई, तो सभी हैरान सकते में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन शुरू किया, जिसमें एनकाउंटर से लेकर गिरफ्तारी तक की गई। पुलिस ने मां का मेडिकल कराया, तो पेटीकोट पर मिले सीमन आरोपियों का पाया गया, जिसे कोर्ट सबसे बड़ा साक्ष्य के रूप में पेश किया गया।

उस रात पुलिस की नाकामी भी सामने आई। परिवार के मुताबिक, घटना के बाद उन्होंने पुलिस से मदद की कोशिश भी की, लेकिन किसी प्रकार का रिस्पांस या सहायता उस रात परिवार को नहीं। घटना के समय पूरा परिवार दहल गया। पुलिस ने मदद नहीं मिलने के बाद, पीड़ित पिता ने नोएडा पुलिस में तैनात अपने एक दोस्त से मदद मांगी। परिवार आजतक उस दृश्य को भूल नहीं पाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 06:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / 10 साल बाद मां-बेटी को मिला इंसाफ! NH 91 रेप केस में आरोपी दोषी करार, कहानी जान कांप जाएगी रूह

बड़ी खबरें

View All

बुलंदशहर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

विवेक ने पेश की मिसाल, 51 लाख लौटाकर सिर्फ 1 सिक्के पर की शादी, तालियों से गूंज उठा गांव

विवेक ने पेश की मिसाल, 51 लाख लौटाकर सिर्फ 1 सिक्के पर की शादी, तालियों से गूंज उठा गांव
बुलंदशहर

भाजपा नेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भाजपा नेता की हत्या के मामले में थी तलाश

गिरफ्तार भाजपा नेता (फोटो सोर्स- बुलंदशहर पुलिस)
बुलंदशहर

लोगों की सुरक्षा करते-करते स्क्रिप्ट लेखक हो गई यूपी पुलिस, आरोपी की जेब में डाला तमंचा-कारतूस और बोली…

Symbolic Image Generated By Gemini
बुलंदशहर

भीषण सड़क हादसा: ट्रक ने मिनी बस को मारी टक्कर, फॉर्च्यूनर समेत तीन वाहन पलटे; BJP MLA के करीबी के बाउंसर की मौत, 10 लोग घायल

(फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
बुलंदशहर

बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा: कार ने स्कूटी को मारी टक्कर पति-पत्नी और बेटी की मौत, 8 फीट उछलकर दूर गिरे

Ayodhya
बुलंदशहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.