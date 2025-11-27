बिहार की अर्थव्यवस्था 80 साल के वित्त मंत्री के हाथ में, पढ़िए फाइनेंस मिनिस्टर की शैक्षणिक योग्यता को लेकर प्रभु चावला ने क्या कहा?

वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव। फोटो- सोशल साइट जदयू फेसबुक
बिहार विधानसभा में जदयू के टिकट पर आठवीं बार जीत कर विधायक बने बिजेंद्र प्रसाद यादव प्रदेश के नए वित्त मंत्री हैं। इससे पहले भी वे सरकार के कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। 12वीं पास, 80 वर्षीय बिजेंद्र प्रसाद यादव के मंत्री बनने पर सीनियर पत्रकार ने सवाल उठाते हुए कहा कि 'पीएम मोदी का मानना है कि 70‑75 वर्ष की आयु के बाद किसी भी व्यक्ति को सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, और प्रधानमंत्री ने इसे बीजेपी कोटा के मंत्रिमंडल में लागू भी किया है।' लेकिन बिहार में बीजेपी के सहयोगी दल जदयू ने 80 वर्षीय बिजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त विभाग सहित कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने आगे कहा कि 80 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदेश में वित्त मंत्री नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में पीएम मोदी जहाँ 75 वर्ष से अधिक के मंत्रियों को रिटायर कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार इसे बढ़ावा दे रहे हैं।
प्रभु चावला ने वित्त मंत्री की शैक्षणिक योग्यता पर तंज कसते हुए कहा कि वे केवल 12वीं पास हैं। उन्होंने आगे कहा कि पहली बार जदयू के पास वित्त विभाग आया है; इससे पहले यह विभाग बीजेपी के पास था। बीजेपी कोटे से सुशील मोदी बिहार के वित्त मंत्री रहे, जिन्हें वित्त विभाग की अच्छी समझ थी।
बिजेंद्र प्रसाद यादव पिछले 30 सालों से सुपौल विधानसभा सीट पर जीतते आ रहे हैं। उन्होंने पहली बार 1990 में इस सीट से जीत हासिल की थी और तब से लगातार इस सीट पर कब्ज़ा बनाए हुए हैं। 1995 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की, 2000 में भी यह सीट उनके नाम रही। इसके बाद फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 के चुनाव, 2010 तथा 2015 के विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने सफलता हासिल की।
|कब से कब तक
|विभाग
|दिसंबर 1990 से 1995 तक राज्य मंत्री
|ऊर्जा विभाग
|1995 से 97 तक राज्य मंत्री
|नगर विकास एवं विधि विभाग
|नवंबर 2005 से अप्रैल 2008 तक
|ऊर्जा विभाग
|अप्रैल 2008 से नवंबर 2010 तक
|जल संसाधन मंत्री
|फरवरी 2020 से नवबंर 2010 तक
|निबंधन एवं उत्पाद मंत्री
|मई 2010 से नवंबर 2010 तक
|उद्योग, परिवहन मंत्री
|नवंबर 2010 से
|ऊर्जा मंत्री
|2015 में
|ऊर्जा एवं वाणिज्यकर मंत्री
पिता : स्व सुखराम यादव
जन्म तिथि : 10 अक्टूबर 1946
जन्म स्थान : मुरली, सुपौल
शैक्षणिक योग्यता : 12वीं पास
निजी व्यवसाय : कृषि
पत्नी : इंदिरा देवी
संतान : पांच
