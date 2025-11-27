बिहार की अर्थव्यवस्था 80 साल के वित्त मंत्री के हाथ में, पढ़िए फाइनेंस मिनिस्टर की शैक्षणिक योग्यता को लेकर प्रभु चावला ने क्या कहा?

बिहार विधानसभा में जदयू के टिकट पर आठवीं बार जीत कर विधायक बने बिजेंद्र प्रसाद यादव प्रदेश के नए वित्त मंत्री हैं। इससे पहले भी वे सरकार के कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। 12वीं पास, 80 वर्षीय बिजेंद्र प्रसाद यादव के मंत्री बनने पर सीनियर पत्रकार ने सवाल उठाते हुए कहा कि 'पीएम मोदी का मानना है कि 70‑75 वर्ष की आयु के बाद किसी भी व्यक्ति को सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, और प्रधानमंत्री ने इसे बीजेपी कोटा के मंत्रिमंडल में लागू भी किया है।' लेकिन बिहार में बीजेपी के सहयोगी दल जदयू ने 80 वर्षीय बिजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त विभाग सहित कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने आगे कहा कि 80 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदेश में वित्त मंत्री नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में पीएम मोदी जहाँ 75 वर्ष से अधिक के मंत्रियों को रिटायर कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार इसे बढ़ावा दे रहे हैं।