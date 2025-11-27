Longest Bridge in India: बिहार में बन रहा ढोला ‑सदिया से भी बड़ा पुल, इन दो शहरों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर होगी कम

Longest Bridge in India: बिहार में देश का सबसे लंबा पुल लगभग बनकर तैयार है। देश में अभी असम का भूपेन हजारिका सेतु (ढोला‑सदिया सेतु) भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है, जिसकी लंबाई 9.15 किमी से अधिक है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। बिहार के कोसी नदी पर निर्मित यह नया पुल 10 किमी से अधिक लंबा है। इसके चालू होने से मधुबनी और सुपौल के बीच की दूरी लगभग 30 किमी कम हो जाएगी। इस पुल का निर्माण नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है,जिसका उद्देश्य नदी‑भौगोलिक और बाढ़‑संबंधी चुनौतियों के कारण लंबे समय से कटे हुए क्षेत्रों की आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को उत्तरी बिहार में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।