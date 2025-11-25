Government Jobs: बिहार के इस विभाग में 33 हज़ार पदों पर जल्द बहाली होगी, स्वास्थ्य विभाग का चार्ज लेते बोले मंत्री

एनडीए सरकार के गठन के बाद मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि “राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोज़गार मिले, यह शुरू से ही हमारी प्राथमिकता रही है। सात निश्चय‑2 के तहत वर्ष 2020‑25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोज़गार दिया गया है। अगले पाँच सालों (2025‑30) में हमने 1करोड़ युवाओं को नौकरी और रोज़गार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।