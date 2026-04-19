‘महाकाल के भक्त को जो दुश्मन बनाएगा, वो टिक नहीं पाएगा…’ तेज प्रताप यादव ने इशारों में किसे दी चेतावनी?

बिहार की राजनीति में लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव अपने निराले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी वे भगवान कृष्ण की तरह बांसुरी बजाते नजर आते हैं, तो कभी भगवान शिव के अनन्य भक्त के रूप में शंखनाद करते हैं। अब तेज प्रताप यादव एक बार फिर से चर्चा में हैं और इस बार कारण है उनका नया सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने खुद को महाकाल का भक्त बताते हुए अपने दुश्मनों और विरोधियों को इशारों-इशारों में चेतावनी दी है।