NASA के मैप पर जगमगाया बिहार तो गदगद हुए संजय झा, नीतीश कुमार के लिए कह दी बड़ी बात

NASA के इस मैप को लेकत जदयू के आधिकारिक अकाउंट से भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया है। इस पोस्ट में लिखा, 'जो लोग बार-बार पूछते हैं कि नीतीश जी ने बिहार के लिए आखिर क्या किया है, NASA की यह तस्वीर उनके मुंह पर एक कड़ा तमाचा है। पिछले दो दशकों में नीतीश जी के नेतृत्व में बिजली के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व काम हुआ, उसका ही परिणाम है कि रात के समय पूरे देश में सबसे ज्यादा जगमगाता राज्य बिहार बन गया है। आज बिहार के हर गांव-कस्बे में 22 घंटे बिजली पहुंच रही है। 125 यूनिट मुफ्त बिजली भी सबको दी जा रही है। यह बिहार के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो साबित करती है कि सच्चा विकास कैसा होता है।'