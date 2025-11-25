मधेपुरा: नाला निर्माण में लापरवाही पर भड़के आरजेडी विधायक, चंद्रशेखर ने मजदूर को जड़ा थप्पड़

मधेपुरा सदर के आरजेडी विधायक रविवार को मधेपुरा में 73 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे वॉटर ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान ठेकेदार उपस्थित नहीं था। विधायक ने नाला निर्माण में लगे एक मजदूर से काम का हिसाब‑किताब लेना शुरू किया। मजदूर ने तुरंत ठेकेदार को फोन कर इसकी सूचना दे दी। इस पर आरजेडी विधायक नाराज़ हो गए और उन्होंने मजदूर को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद मजदूर को जबरन नाले में उतार दिया गया। स्थानीय लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है।