पटना

मधेपुरा: नाला निर्माण में लापरवाही पर भड़के आरजेडी विधायक, चंद्रशेखर ने मजदूर को जड़ा थप्पड़

सोशल मीडिया पर मधेपुरा शहरी क्षेत्र के आरजेडी विधायक प्रो. चंद्रशेखर का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वे एक मजदूर को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 25, 2025

RJD MLA Chandrashekhar

आरजेडी विधायक प्रो. चंद्रशेखर। फोटो-सोशल मीडिया (फेसबुक)

मधेपुरा से आरजेडी विधायक प्रो. चंद्रशेखर यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आरजेडी विधायक एक मजदूर को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरजेडी विधायक चंद्रशेखर मधेपुरा में नाला निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निर्माण कार्य में लापरवाही देख कर वे भड़क गए और नाला निर्माण में लगे एक मजदूर को थप्पड़ जड़ दिया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है।

वॉटर ड्रेनेज सिस्टम

मधेपुरा सदर के आरजेडी विधायक रविवार को मधेपुरा में 73 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे वॉटर ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान ठेकेदार उपस्थित नहीं था। विधायक ने नाला निर्माण में लगे एक मजदूर से काम का हिसाब‑किताब लेना शुरू किया। मजदूर ने तुरंत ठेकेदार को फोन कर इसकी सूचना दे दी। इस पर आरजेडी विधायक नाराज़ हो गए और उन्होंने मजदूर को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद मजदूर को जबरन नाले में उतार दिया गया। स्थानीय लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है।

महागठबंधन की सरकार में मंत्री रह चुके हैं

आरजेडी विधायक चंद्रशेखर बिहार में महागठबंधन की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मंत्री पद के दौरान उनके विवादास्पद बयान के कारण वे कई बार आलोचना का शिकार हुए, यहाँ तक कि उन्होंने रामायण की चौपाई पर भी टिप्पणी की थी, जिस पर एनडीए के सहयोगी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अब इस नए वीडियो के बाद चंद्रशेखर फिर से विवादों में घिर गए हैं।

सोशल मीडिया पर हुए वायरल

सोशल मीडिया पर थप्पड़ कांड से जुड़े वीडियो वायरल होने के बाद यूज़र विभिन्न तरह के कमेंट कर रहे हैं। कमेंट में यूज़र आरजेडी के साथ‑साथ पार्टी के अन्य नेताओं की भी आलोचना कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक इस मामले पर प्रशासनिक स्तर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

Bihar news

Updated on:

25 Nov 2025 11:04 am

Published on:

25 Nov 2025 11:00 am

मधेपुरा: नाला निर्माण में लापरवाही पर भड़के आरजेडी विधायक, चंद्रशेखर ने मजदूर को जड़ा थप्पड़

