मूवी देखी…क्लब गए फिर डिनर किया, बोला – चलो थोड़ा और घूमा दूं, जंगल में ले जाकर प्रेमिका को मारी गोली

लव मैरिज के 6 महीने बाद ही कर दी पत्नी की हत्या, PC- @jpsin1
बागपत : बागपत के जंगल में 22 साल की महिला का शव मिला। शव की पहचान दिल्ली के दयालपुर इलाके की 22 साल की तैयबा उर्फ आयात के रूप में हुई। बताया गया गोली लगने से उसकी मौत हुई थी। तैयबा पिछले कई दिनों से लापता थी। दिल्ली पुलिस ने जब उसके पति फैसल चौधरी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया कि उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की है।
पुलिस के मुताबिक फैसल चौधरी (दिल्ली निवासी) ने तैयबा से कुछ महीने पहले ही लव मैरिज की थी। तैयबा उस पर दबाव डाल रही थी कि उसे अपने घर ले चलो और परिवार से मिलवाओ, लेकिन सच यह था कि फैसल पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी हैं। वह यह राज किसी भी कीमत पर छुपाना चाहता था ताकि उसकी पहली पत्नी को भनक न लगे।
दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्या से ठीक एक दिन पहले फैसल तैयबा को दिल्ली में क्लब ले गया। दोनों ने साथ में फिल्म देखी, डिनर किया और देर रात तक घूमते रहे। इसके बाद फैसल ने तैयबा को बहला-फुसलाकर अपनी कार में बैठाया और 'थोड़ा और घूमते हैं' कहकर उसे बागपत के सुनसान जंगल में ले आया। सरूरपुर के पास के घने जंगल में कार रोककर उसने तैयबा के सिर में गोली मार दी और शव को झाड़ियों में फेंककर भाग गया।
जब तैयबा लापता हुई तो उसके परिजनों ने दयालपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान तैयबा का आखिरी लोकेशन बागपत की तरफ दिखा और उसकी कॉल डिटेल से फैसल पर शक गहरा गया। दिल्ली पुलिस की टीम फैसल को लेकर बागपत पहुंची। पूछताछ में पहले तो वह टालता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने पूरा जुर्म कबूल कर लिया। फैसल खुद पुलिस टीम को उसी जगह ले गया जहां उसने शव छिपाया था।
बागपत पुलिस ने अपने आधिकारिक X हैंडल से इस हत्याकांड की पुष्टि की है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस और बागपत पुलिस मिलकर मामले की गहन जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
बागपत
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग