मूवी देखी…क्लब गए फिर डिनर किया, बोला – चलो थोड़ा और घूमा दूं, जंगल में ले जाकर प्रेमिका को मारी गोली

दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्या से ठीक एक दिन पहले फैसल तैयबा को दिल्ली में क्लब ले गया। दोनों ने साथ में फिल्म देखी, डिनर किया और देर रात तक घूमते रहे। इसके बाद फैसल ने तैयबा को बहला-फुसलाकर अपनी कार में बैठाया और 'थोड़ा और घूमते हैं' कहकर उसे बागपत के सुनसान जंगल में ले आया। सरूरपुर के पास के घने जंगल में कार रोककर उसने तैयबा के सिर में गोली मार दी और शव को झाड़ियों में फेंककर भाग गया।