बागपत में दुकानदार की गोली मारकर हत्या, चुनावी कनेक्शन सामने आया

Murder : यूपी के बागपत में एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बागपत कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर गांव में हुई हत्या की इस वारदात के पीछे प्रधानी के चुनाव की रंजिश बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने दुकानदार के परिवार वालों की तहरीर के आधार पर ग्राम प्रधान समेत छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
घटना शनिवार की है। कोतवाली बागपत क्षेत्र के गांव बिहारीपुर में ऋषिपाल रोजाना की तरह अपनी परचून की दुकान के बाहर साफ-सफाई कर रहा था। इसी दौरान यहां पहुंचे एक व्यक्ति ने इसे गोली मार दी। दिन-दहाड़े गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। आनन-फानन में घायल ऋषिपाल को अस्पताल ले जाते हुए परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। हत्या की सूचना पर एसपी सूरज कुमार राय वारदात स्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।
दुकानदार के बेटे अंशु जैन ने पुलिस को बताया कि आगामी ग्राम प्रधानी के चुनाव को लेकर उसके पिता और वर्तमान प्रधान के बीच तनाव चल रहा था। आरोप लगाया कि, करीब दो सप्ताह पहले ही ग्राम प्रधान अपने साथियों के साथ मिलकर घर में घुस आया था मारपीट करते हुए ऋषिपाल को जान से मारने की धमकी दी थी। अब उसने दिन निकलते ही बेहरमी से हत्या करवा दी। वारदात के बाद से हत्यारोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
वारदात के बाद से बाद से पुलिस हत्यारोपियों की तलाश कर रही है। ग्रामीण इसे एलानिया कत्ल बता रहे हैं। दरअसल ऋषिपाल के बेटे ने पुलिस को बताया है कि करीब दो सप्ताह पहले हत्यारोपियों ने घर में घुसकर उसके पिता पर तमंचा तान दिया था और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है उससे साफ है कि यह एलानिया कत्ल है। इससे भी बड़ी ये है कि इस वारदात में चुनावी रंजिश के आरोप लगे हैं।
