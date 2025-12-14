बागपत में दुकानदार की गोली मारकर हत्या, चुनावी कनेक्शन सामने आया

वारदात के बाद से बाद से पुलिस हत्यारोपियों की तलाश कर रही है। ग्रामीण इसे एलानिया कत्ल बता रहे हैं। दरअसल ऋषिपाल के बेटे ने पुलिस को बताया है कि करीब दो सप्ताह पहले हत्यारोपियों ने घर में घुसकर उसके पिता पर तमंचा तान दिया था और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है उससे साफ है कि यह एलानिया कत्ल है। इससे भी बड़ी ये है कि इस वारदात में चुनावी रंजिश के आरोप लगे हैं।