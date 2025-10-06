Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायबरेली

गलतफहमी के चलते उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार! दलित की हत्या मामले में पत्नी-पिता और बहन ने क्या कहा?

Dalit Murder Case Update: दलित की हत्या मामले में उसकी पत्नी-पिता और बहन ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है।

2 min read

रायबरेली

image

Harshul Mehra

Oct 06, 2025

दलित की पीट-पीट कर हत्या। फोटो सोर्स- Ai

Dalit Murder Case Update: यूपी के रायबरेली में एक दलित की चोर समझकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस वजह से प्रदेश में आक्रोश और राजनीतिक बवाल मच गया। पुलिस ने मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।

दलित को लाठी-डंडों और बेल्ट से पीटा

मृतक का नाम हरिओम बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर उसकी लाठी-डंडों और बेल्ट से पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतक के परिवार के अनुसार, दांडेपुर जमुनापुर स्थित अपने ससुराल हरिओम जा रहा था। इसी दौरान भीड़ ने उसे घेर लिया और ड्रोन चोर होने के शक में उसकी पिटाई करदी।

ASP ने मामले में क्या कहा?

रायबरेली के ASP संजीव कुमार सिन्हा का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, "ऊंचाहार थाना इलाके में एक व्यक्ति को चोर समझकर कुछ लोगों द्वारा पीट-पीटकर मार डालने के मामले में मुकदमा दर्ज कर 5 लोगों को जेल भेज दिया गया है। बाकी आरोपियों की जल्द ही पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।"

ASP सिन्हा ने कहा कि लापरवाही के आरोप में एक सब-इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। हरिओम की पत्नी पिंकी ने अपने पति की हत्या के लिए न्याय की मांग की है। दंपति की एक 4 साल की बेटी भी है।

'मुझे सरकार से न्याय चाहिए'

मृतक की पत्नी पिंकी का कहना है, " लोगों ने हरिओम को पकड़ लिया और पीट-पीटकर उसे मार डाला। आरोपियों को उसी तरह सजा मिलनी चाहिए जैसे मेरे पति की हत्या हुई। मुझे सरकार से न्याय चाहिए।"

हत्यारों को मौत की सजा दी जाए- मृतक के पिता

हरिओम के पिता ने भी आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की। उन्होंने कहा, "मेरे बेटे की हत्या कर दी गई। हमें 2 अक्टूबर को इसकी सूचना मिली। हम मांग करते हैं कि हत्यारों को मौत की सजा दी जाए और उनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया जाए।"

हरिओम की बहन कुसुम ने कहा, "2 अक्टूबर को मैं अस्पताल में थी, तो मेरी भाभी का फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि आपके भैया को कुछ लोग बांध कर मार रहे हैं। मेरा भाई कभी चोर नहीं हो सकता।"

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पीड़ित परिवार से मुलाकात

मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीड़ित परिवार से सोमवार को मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। उन्होंने मांग की है कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ में एक करोड़ रुपए भी दिए जाएं। हालांकि, सरकार ने आश्वासन दिया है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं- डिप्टी CM पाठक

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मामले को लेकर कहा, "यह एक बेहद दुखद घटना है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई जिम्मेदार पुलिस अधिकारी लापरवाही बरतता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

‘रात में नागिन बनकर डराती है पत्नी,सो नहीं पाता हूं साहब’, दिमाग हिला देने वाले केस में SDM ने…
सीतापुर
husband said wife scares me at night by turning into snake

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime news

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 04:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / गलतफहमी के चलते उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार! दलित की हत्या मामले में पत्नी-पिता और बहन ने क्या कहा?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायबरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Raebareli Murder: कुल्हाड़ी से महिला की हत्या, दो महिलाएं सहित पांच गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए हथियार

खून से लथपथ महिला का शव छत पर मिला, पैसे के लेन-देन में हत्या की आशंका, पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और डंडे बरामद किए (फोटो सोर्स : Whatsapp )
रायबरेली

Crime in Raebareli: नइया नाले में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका से इलाके में मचा हड़कंप

मौत (फोटो सोर्स : Whatsapp )
रायबरेली

Raebareli Education News: अब नहीं करनी होगी लंबी दूरी, बच्चों की लौटी मुस्कान, 82 स्कूलों की रौनक, पुनः संचालन का आदेश जारी

पेयरिंग के चलते बंद हुए थे स्कूल, अब होंगे गुलजार, एक किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर लिया गया फैसला (फोटो सोर्स : Whatsapp )
रायबरेली

राहुल गांधी के सीने में गोली मारने की धमकी, रायबरेली में कांग्रेसियों ने फूंका पुतला, पुलिस ने बुझाया

रायबरेली

राहुल बोले- अब हाइड्रोजन बम फटेगा, सारे सबूत जल्द ही होंगे आपके सामने

रायबरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.