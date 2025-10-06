गलतफहमी के चलते उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार! दलित की हत्या मामले में पत्नी-पिता और बहन ने क्या कहा?

मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीड़ित परिवार से सोमवार को मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। उन्होंने मांग की है कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ में एक करोड़ रुपए भी दिए जाएं। हालांकि, सरकार ने आश्वासन दिया है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।