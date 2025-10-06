गलतफहमी के चलते उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार! दलित की हत्या मामले में पत्नी-पिता और बहन ने क्या कहा?

दलित की पीट-पीट कर हत्या। फोटो सोर्स- Ai
Dalit Murder Case Update: यूपी के रायबरेली में एक दलित की चोर समझकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस वजह से प्रदेश में आक्रोश और राजनीतिक बवाल मच गया। पुलिस ने मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
मृतक का नाम हरिओम बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर उसकी लाठी-डंडों और बेल्ट से पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतक के परिवार के अनुसार, दांडेपुर जमुनापुर स्थित अपने ससुराल हरिओम जा रहा था। इसी दौरान भीड़ ने उसे घेर लिया और ड्रोन चोर होने के शक में उसकी पिटाई करदी।
रायबरेली के ASP संजीव कुमार सिन्हा का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, "ऊंचाहार थाना इलाके में एक व्यक्ति को चोर समझकर कुछ लोगों द्वारा पीट-पीटकर मार डालने के मामले में मुकदमा दर्ज कर 5 लोगों को जेल भेज दिया गया है। बाकी आरोपियों की जल्द ही पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।"
ASP सिन्हा ने कहा कि लापरवाही के आरोप में एक सब-इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। हरिओम की पत्नी पिंकी ने अपने पति की हत्या के लिए न्याय की मांग की है। दंपति की एक 4 साल की बेटी भी है।
मृतक की पत्नी पिंकी का कहना है, " लोगों ने हरिओम को पकड़ लिया और पीट-पीटकर उसे मार डाला। आरोपियों को उसी तरह सजा मिलनी चाहिए जैसे मेरे पति की हत्या हुई। मुझे सरकार से न्याय चाहिए।"
हरिओम के पिता ने भी आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की। उन्होंने कहा, "मेरे बेटे की हत्या कर दी गई। हमें 2 अक्टूबर को इसकी सूचना मिली। हम मांग करते हैं कि हत्यारों को मौत की सजा दी जाए और उनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया जाए।"
हरिओम की बहन कुसुम ने कहा, "2 अक्टूबर को मैं अस्पताल में थी, तो मेरी भाभी का फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि आपके भैया को कुछ लोग बांध कर मार रहे हैं। मेरा भाई कभी चोर नहीं हो सकता।"
मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीड़ित परिवार से सोमवार को मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। उन्होंने मांग की है कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ में एक करोड़ रुपए भी दिए जाएं। हालांकि, सरकार ने आश्वासन दिया है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मामले को लेकर कहा, "यह एक बेहद दुखद घटना है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई जिम्मेदार पुलिस अधिकारी लापरवाही बरतता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
रायबरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग