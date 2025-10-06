‘रात में नागिन बनकर डराती है पत्नी,सो नहीं पाता हूं साहब’, दिमाग हिला देने वाले केस में SDM ने…

मेराज ने कहा कि उसकी पत्नी की हरकतों के कारण उसकी जान को खतरा है। मेराज ने DM से कहा कि उसे डर है कि उसकी पत्नी कभी भी सोते समय उसकी हत्या कर सकती है। शिकायतकर्ता की बात सुनकर DM ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो सकेगा।