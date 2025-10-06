Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीतापुर

‘रात में नागिन बनकर डराती है पत्नी,सो नहीं पाता हूं साहब’, दिमाग हिला देने वाले केस में SDM ने…

Crime News: रात में नागिन बनकर डराती है पत्नी,सो नहीं पाता हूं साहब', एक पति ने अपने पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जानिए, चौंका देने वाला ये पूरा मामला क्या है?

less than 1 minute read

सीतापुर

image

Harshul Mehra

Oct 06, 2025

husband said wife scares me at night by turning into snake

रात में नागिन बनकर डराती है पत्नी। पति के गंभीर आरोप। फोटो सोर्स-Ai

Crime News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।समाधान दिवस में पहुंचे फरियादी ने जिलाधिकारी से मामले को लेकर मदद की गुहार लगाई है।

'रात में नागिन बनकर डराती है पत्नी'

शख्स ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि रात में उसकी पत्नी नागिन बनकर उसे डराती है। शख्स की अनोखी शिकायत को सुनकर मौके पर मौजूद अफसर और लोग सकते में पड़ गए। महमूदाबाद तहसील के लोधासा गांव के रहने वाले निवासी मेराज (पुत्र मुन्ना) की शादी फरवरी 2023 में राजपुर की नसीमुन से हुई थी।

DM से लगाई मदद की गुहार

मेराज शनिवार को समाधान दिवस में पहुंचा। इस दौरान उसने DM को अपनी पीड़ा सुनाई। मेराज ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से उसे परेशान करती रहती है। शख्स ने कहा कि रात के समय उसकी पत्नी नागिन बनने की बातें उससे कहती है और उसे डराती है। इस वजह से वह ठीक से सो भी नहीं पाता है।

जांच के दिए गए आदेश

मेराज ने कहा कि उसकी पत्नी की हरकतों के कारण उसकी जान को खतरा है। मेराज ने DM से कहा कि उसे डर है कि उसकी पत्नी कभी भी सोते समय उसकी हत्या कर सकती है। शिकायतकर्ता की बात सुनकर DM ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो सकेगा।

ये भी पढ़ें

‘अंकल मैंने किया क्या है’, चौकी इंचार्ज ने मूंछों पर ताव देकर कर दी थप्पड़ों की बारिश- कहा- दुरुस्त कर दूंगा
कानपुर
Crime News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 03:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sitapur / ‘रात में नागिन बनकर डराती है पत्नी,सो नहीं पाता हूं साहब’, दिमाग हिला देने वाले केस में SDM ने…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सीतापुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

साइकिल पर सीट नहीं, हैंडल भी टूटा हुआ देख पसीज गया अखिलेश यादव का दिल; करा दी मासूम की मौज

Akhilesh Yadav News Update
सीतापुर

सीतापुर बेल्ट कांड : BSA के खिलाफ हो रही जांच, जेल में प्रधानाचार्य, रील बनाने वाली मैडम की हाजिरी को लेकर हुआ था विवाद

सीतापुर बेल्ट कांड मामले में BSA अखिलेश प्रताप सिंह के खिलाफ भी हो रही जांच, PC- IANS
सीतापुर

Sitapur Breaking: बीएसए अध्यापक विवाद के केंद्र में रही शिक्षिका निलंबित, उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लिया गया फैसला

Sitapur news
सीतापुर

सीतापुर बीएसए की पिटाई का मामला: विवाद के पीछे महिला शिक्षिका, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार

प्राथमिक विद्यालय नदवा के छात्र (फोटो सोर्स- 'X' sitapur वीडियो ग्रैब)
सीतापुर

दबंग शिक्षक ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को मारा 6 सेकंड में पांच बेल्ट, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार

शिक्षक ने बीएसए को बेल्ट से पीटा (फोटो सोर्स- 'X' sitapur वीडियो ग्रैब)
सीतापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.