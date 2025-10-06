‘रात में नागिन बनकर डराती है पत्नी,सो नहीं पाता हूं साहब’, दिमाग हिला देने वाले केस में SDM ने…

रात में नागिन बनकर डराती है पत्नी। पति के गंभीर आरोप। फोटो सोर्स-Ai
Crime News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।समाधान दिवस में पहुंचे फरियादी ने जिलाधिकारी से मामले को लेकर मदद की गुहार लगाई है।
शख्स ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि रात में उसकी पत्नी नागिन बनकर उसे डराती है। शख्स की अनोखी शिकायत को सुनकर मौके पर मौजूद अफसर और लोग सकते में पड़ गए। महमूदाबाद तहसील के लोधासा गांव के रहने वाले निवासी मेराज (पुत्र मुन्ना) की शादी फरवरी 2023 में राजपुर की नसीमुन से हुई थी।
मेराज शनिवार को समाधान दिवस में पहुंचा। इस दौरान उसने DM को अपनी पीड़ा सुनाई। मेराज ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से उसे परेशान करती रहती है। शख्स ने कहा कि रात के समय उसकी पत्नी नागिन बनने की बातें उससे कहती है और उसे डराती है। इस वजह से वह ठीक से सो भी नहीं पाता है।
मेराज ने कहा कि उसकी पत्नी की हरकतों के कारण उसकी जान को खतरा है। मेराज ने DM से कहा कि उसे डर है कि उसकी पत्नी कभी भी सोते समय उसकी हत्या कर सकती है। शिकायतकर्ता की बात सुनकर DM ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो सकेगा।
सीतापुर
उत्तर प्रदेश
