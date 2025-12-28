28 दिसंबर 2025,

रविवार

सीतापुर

22 दिन की मोहब्बत का खौफनाक अंजाम: जिस मंदिर में रचाया प्रेम-विवाह, वहीं पेड़ से लटकी मिलीं लाशें

Sitapur News: सीतापुर में महज 22 दिन पहले प्रेम विवाह करने वाले नवदंपती की लाशें महामाई मंदिर के पास जंगल में पेड़ से लटकी मिलीं। जिस मंदिर में दोनों ने शादी की थी, वहीं उनकी दर्दनाक मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी है।

2 min read
Google source verification

सीतापुर

image

Mohd Danish

Dec 28, 2025

sitapur love marriage couple dead mahamai temple 22 days after wedding

22 दिन की मोहब्बत का खौफनाक अंजाम | Photo Video Grab

Love marriage couple dead Sitapur: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां महज 22 दिन पहले प्रेम विवाह करने वाले एक नवविवाहित दंपती की लाशें जंगल में पेड़ की डाल से लटकती हुई मिलीं। रविवार सुबह जैसे ही ग्रामीणों की नजर शवों पर पड़ी, इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जुट गई।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही हरगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू की। पुलिस ने शवों को नीचे उतरवाकर प्रारंभिक जांच की और पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मौत के कारणों को लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकी है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।

मंदिर के पास जंगल में मिला शवों का जोड़ा

यह पूरा मामला हरगांव थाना क्षेत्र के अनिया कला गांव का है। गांव के पास स्थित महामाई मंदिर के समीप जंगल में यह दर्दनाक दृश्य सामने आया। इसी स्थान पर पेड़ से लटके हुए एक युवक और युवती के शव मिले, जिन्हें देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया।

खुशीराम और मोहिनी के रूप में हुई पहचान

मृतकों की पहचान 22 वर्षीय खुशीराम और उसकी 19 वर्षीय पत्नी मोहिनी के रूप में हुई है। दोनों लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के बस्तीपुरवा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद परिजन भी मौके पर पहुंचे, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

22 दिन पहले इसी मंदिर में किया था विवाह

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस महामाई मंदिर के पास दोनों की लाशें मिलीं, ठीक 22 दिन पहले यानी 6 दिसंबर को इसी मंदिर में खुशीराम और मोहिनी ने प्रेम विवाह किया था। दोनों ने परिवार की मर्जी के बिना एक-दूसरे को जयमाला पहनाकर शादी की थी और इसके बाद साथ रह रहे थे।

प्रेम से मौत तक का सफर बना रहस्य

अब सवाल यह उठ रहा है कि महज 22 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि प्रेम विवाह करने वाला यह जोड़ा मौत को गले लगाने पर मजबूर हो गया। क्या यह आत्महत्या का मामला है या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है।

Published on:

28 Dec 2025 03:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sitapur / 22 दिन की मोहब्बत का खौफनाक अंजाम: जिस मंदिर में रचाया प्रेम-विवाह, वहीं पेड़ से लटकी मिलीं लाशें

सीतापुर

उत्तर प्रदेश

