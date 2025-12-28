22 दिन की मोहब्बत का खौफनाक अंजाम: जिस मंदिर में रचाया प्रेम-विवाह, वहीं पेड़ से लटकी मिलीं लाशें

Love marriage couple dead Sitapur: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां महज 22 दिन पहले प्रेम विवाह करने वाले एक नवविवाहित दंपती की लाशें जंगल में पेड़ की डाल से लटकती हुई मिलीं। रविवार सुबह जैसे ही ग्रामीणों की नजर शवों पर पड़ी, इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जुट गई।