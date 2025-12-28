22 दिन की मोहब्बत का खौफनाक अंजाम: जिस मंदिर में रचाया प्रेम-विवाह, वहीं पेड़ से लटकी मिलीं लाशें

22 दिन की मोहब्बत का खौफनाक अंजाम | Photo Video Grab
Love marriage couple dead Sitapur: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां महज 22 दिन पहले प्रेम विवाह करने वाले एक नवविवाहित दंपती की लाशें जंगल में पेड़ की डाल से लटकती हुई मिलीं। रविवार सुबह जैसे ही ग्रामीणों की नजर शवों पर पड़ी, इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जुट गई।
घटना की जानकारी मिलते ही हरगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू की। पुलिस ने शवों को नीचे उतरवाकर प्रारंभिक जांच की और पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मौत के कारणों को लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकी है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।
यह पूरा मामला हरगांव थाना क्षेत्र के अनिया कला गांव का है। गांव के पास स्थित महामाई मंदिर के समीप जंगल में यह दर्दनाक दृश्य सामने आया। इसी स्थान पर पेड़ से लटके हुए एक युवक और युवती के शव मिले, जिन्हें देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया।
मृतकों की पहचान 22 वर्षीय खुशीराम और उसकी 19 वर्षीय पत्नी मोहिनी के रूप में हुई है। दोनों लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के बस्तीपुरवा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद परिजन भी मौके पर पहुंचे, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस महामाई मंदिर के पास दोनों की लाशें मिलीं, ठीक 22 दिन पहले यानी 6 दिसंबर को इसी मंदिर में खुशीराम और मोहिनी ने प्रेम विवाह किया था। दोनों ने परिवार की मर्जी के बिना एक-दूसरे को जयमाला पहनाकर शादी की थी और इसके बाद साथ रह रहे थे।
अब सवाल यह उठ रहा है कि महज 22 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि प्रेम विवाह करने वाला यह जोड़ा मौत को गले लगाने पर मजबूर हो गया। क्या यह आत्महत्या का मामला है या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
सीतापुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग