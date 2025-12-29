29 दिसंबर 2025,

सीतापुर

एक ही चिता पर हुआ नवविवाहित जोड़े का अंतिम संस्कार, शादी के 22 दिन बाद फंदे से झूलते मिले थे दोनों

यूपी के सीतापुर में एक ही चिता पर पति-पत्नी का अंतिम संस्कार हुआ। दोनों ने महामाई मंदिर में 22 दिन पहले प्रेम विवाह किया था।

सीतापुर

image

Aman Pandey

Dec 29, 2025

सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत बस्तीपुरवा में प्रेमी युगल की संदिग्ध हालात में मौत के बाद सोमवार को दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। पति-पत्नी का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया, जिससे माहौल बेहद गमगीन हो गया। परिजन रो-रोकर बेहाल नजर आए। हर आंख नम थी और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा रहा।

दोनों आपस में थे पट्टीदार

हामाई मंदिर के पास जंगल में रविवार सुबह एक पेड़ से युवक-युवती के शव लटके दिखे। मृतकों की पहचान खुशीराम (22) और मोहिनी (19) के रूप में हुई है। दोनों आपस में पट्टीदार थे और करीब तीन साल से एक-दूसरे से प्रेम करते थे। रिश्ते की वजह से परिवार शुरू में इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए 6 दिसंबर को दोनों ने गांव के पास महामाई मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। बाद में जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने मजबूरी में इस विवाह को स्वीकार कर लिया।

गांव से करीब एक किलोमीटर दूर लटका मिला था शव

परिजनों के अनुसार, शनिवार रात दोनों ने घर पर खाना खाया और सोने चले गए। रविवार सुबह करीब पांच बजे दोनों घर से बाहर निकल गए। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। इसी दौरान गांव से करीब एक किलोमीटर दूर मंदिर के पास एक पेड़ से दोनों के शव लटके होने की सूचना मिली।

पुलिस के मुताबिक दोनों के शव एक ही रस्सी के दो फंदों से लटके थे और मोहिनी के पैर जमीन को छू रहे थे, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है, लेकिन पुलिस आत्महत्या के साथ-साथ हत्या के पहलू से भी जांच कर रही है।

Updated on:

29 Dec 2025 04:02 pm

Published on:

29 Dec 2025 04:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sitapur / एक ही चिता पर हुआ नवविवाहित जोड़े का अंतिम संस्कार, शादी के 22 दिन बाद फंदे से झूलते मिले थे दोनों

सीतापुर

उत्तर प्रदेश

