‘अंकल मैंने किया क्या है’, चौकी इंचार्ज ने मूंछों पर ताव देकर कर दी थप्पड़ों की बारिश- कहा- दुरुस्त कर दूंगा

जानकारी के मुताबिक, किसी काम के चलते नारामऊ निवासी अक्षय प्रताप सिंह अपने दोस्त अभिषेक दुबे के साथ किदवई नगर आया था। गौशाला चौराहे पर पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइक को रोकने का इशारा चौकी इंचार्ज अमित विक्रम त्रिपाठी ने किया। अक्षय के बाइक नहीं रोकने पर पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा किया और उसे पकड़कर चौकी ले आए। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी गई।