‘अंकल मैंने किया क्या है’, चौकी इंचार्ज ने मूंछों पर ताव देकर कर दी थप्पड़ों की बारिश- कहा- दुरुस्त कर दूंगा

चौकी इंचार्ज ने मूंछों पर ताव देकर कर दी थप्पड़ों की बारिश। फोटो सोर्स-X
Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी युवक को गालियां भी दे रहा है।
मामला कानपुर के किदवई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। किदवई नगर चौकी इंचार्ज अमित विक्रम त्रिपाठी ओवरस्पीडिंग के नाम पर एक युवक को चौकी लेकर आए। इसके बाद उन्होंने युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद DCP साउथ ने अमित विक्रम त्रिपाठी को लाइन हाजिर कर दिया।
जानकारी के मुताबिक, किसी काम के चलते नारामऊ निवासी अक्षय प्रताप सिंह अपने दोस्त अभिषेक दुबे के साथ किदवई नगर आया था। गौशाला चौराहे पर पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइक को रोकने का इशारा चौकी इंचार्ज अमित विक्रम त्रिपाठी ने किया। अक्षय के बाइक नहीं रोकने पर पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा किया और उसे पकड़कर चौकी ले आए। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी गई।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में युवक कहता हुआ दिखाई दे रहा है," अंकल मैंने किया क्या है।'' वहीं वायरल हो रहे वीडियो में चौकी इंचार्ज मूंछों पर ताव देने के बाद युवक की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में चौकी इंचार्ज कह रहा है, ''चिंता मत करो तुमको दुरुस्त कर देंगे।''
DCP साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी का कहना है कि चौकी इंचार्ज अमित विक्रम त्रिपाठी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। ACP बाबूपुरवा दिलीप कुमार को मामले की जांच के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग