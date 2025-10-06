Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

‘अंकल मैंने किया क्या है’, चौकी इंचार्ज ने मूंछों पर ताव देकर कर दी थप्पड़ों की बारिश- कहा- दुरुस्त कर दूंगा

Crime News: चौकी इंचार्ज ने मूंछों पर ताव देकर युवक को जमकर पीटा। चौकी इंचार्ज ने युवक से कहा कि वह उसे दुरुस्त कर देंगे। जानिए पूरा मामला क्या है?

less than 1 minute read

कानपुर

image

Harshul Mehra

Oct 06, 2025

Crime News

चौकी इंचार्ज ने मूंछों पर ताव देकर कर दी थप्पड़ों की बारिश। फोटो सोर्स-X

Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी युवक को गालियां भी दे रहा है।

चौकी इंचार्ज ने की युवक की पिटाई

मामला कानपुर के किदवई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। किदवई नगर चौकी इंचार्ज अमित विक्रम त्रिपाठी ओवरस्पीडिंग के नाम पर एक युवक को चौकी लेकर आए। इसके बाद उन्होंने युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद DCP साउथ ने अमित विक्रम त्रिपाठी को लाइन हाजिर कर दिया।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, किसी काम के चलते नारामऊ निवासी अक्षय प्रताप सिंह अपने दोस्त अभिषेक दुबे के साथ किदवई नगर आया था। गौशाला चौराहे पर पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइक को रोकने का इशारा चौकी इंचार्ज अमित विक्रम त्रिपाठी ने किया। अक्षय के बाइक नहीं रोकने पर पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा किया और उसे पकड़कर चौकी ले आए। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी गई।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में युवक कहता हुआ दिखाई दे रहा है," अंकल मैंने किया क्या है।'' वहीं वायरल हो रहे वीडियो में चौकी इंचार्ज मूंछों पर ताव देने के बाद युवक की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में चौकी इंचार्ज कह रहा है, ''चिंता मत करो तुमको दुरुस्त कर देंगे।''

मामले में DCP साउथ ने क्या कहा?

DCP साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी का कहना है कि चौकी इंचार्ज अमित विक्रम त्रिपाठी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। ACP बाबूपुरवा दिलीप कुमार को मामले की जांच के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

‘कोई उम्मीद नहीं रही इस जमाने से…’ दर्द को शब्दों में उकेर कर फंदे पर झूल गया छात्र, फोन पर 193 मिस्ड कॉल
कानपुर
student hangs himself in kanpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime news

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2025 11:14 am

Published on:

06 Oct 2025 11:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / ‘अंकल मैंने किया क्या है’, चौकी इंचार्ज ने मूंछों पर ताव देकर कर दी थप्पड़ों की बारिश- कहा- दुरुस्त कर दूंगा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘कोई उम्मीद नहीं रही इस जमाने से…’ दर्द को शब्दों में उकेर कर फंदे पर झूल गया छात्र, फोन पर 193 मिस्ड कॉल

student hangs himself in kanpur
कानपुर

‘मेरी मौत की जिम्मेदार कल्पना है’, डायरी ने खोला खौफनाक सच, बेटी बोली- सर! पापा और चाची का अवैध संबंध था

डीसीपी साउथ के आदेश पर मुकदमा दर्ज (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर कमिश्नर रेट पुलिस)
कानपुर

टोल टैक्टस 5 से 40 रुपये सस्ता, जानें आपको कितना मिलेगा फायदा

kanpur nhai toll fee reduction 5 to 40 rupees highway kanpur news
कानपुर

जिला जजों के कार्य क्षेत्र में बदलाव: कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, संभल, देवरिया जिलों नये जिला जज

जिला जजों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
कानपुर

बार-बार बलात्कार; बच्चों की जान बचाने के लिए दर्द सहन करती रही मां, इसके बाद…

repeatedly raped victim
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.