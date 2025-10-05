‘कोई उम्मीद नहीं रही इस जमाने से…’ दर्द को शब्दों में उकेर कर फंदे पर झूल गया छात्र, फोन पर 193 मिस्ड कॉल

Crime News: यूपी के कानपुर में एक छात्र ने फांसी के फंदे से लटकर जान दे दी। काकादेव में 3 महीने पहले SSC की तैयारी करने आए कासगंज स्थित सिकंदरपुर के छात्र की लाश कमरे में फंदे से लटकी मिली। करीब 6 घंटों तक छात्र की लाश फंदे से लटकी रही और इस बात की भनक किसी को नहीं लग सकी। छात्र के मोबाइल में इस दौरान 193 मिस्ड कॉल आए।इनमें से ज्यादातर कॉल उसके रिश्तेदारों और परिजनों की थी।