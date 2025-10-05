‘कोई उम्मीद नहीं रही इस जमाने से…’ दर्द को शब्दों में उकेर कर फंदे पर झूल गया छात्र, फोन पर 193 मिस्ड कॉल

दर्द को शब्दों में उकेर कर फंदे पर झूल गया छात्र। फोटो सोर्स- Ai
Crime News: यूपी के कानपुर में एक छात्र ने फांसी के फंदे से लटकर जान दे दी। काकादेव में 3 महीने पहले SSC की तैयारी करने आए कासगंज स्थित सिकंदरपुर के छात्र की लाश कमरे में फंदे से लटकी मिली। करीब 6 घंटों तक छात्र की लाश फंदे से लटकी रही और इस बात की भनक किसी को नहीं लग सकी। छात्र के मोबाइल में इस दौरान 193 मिस्ड कॉल आए।इनमें से ज्यादातर कॉल उसके रिश्तेदारों और परिजनों की थी।
ऐसा माना जा रहा है कि किसी से वीडियो कॉल पर बातचीत करते हुए छात्र ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। पुलिस ने जब छात्र के कमरे की तलाशी ली तो उसके कमरे में 9 शायरी लिखा हुआ पेज मिला। पेज पर 'प्रेम में असफल होने के बाद' से संबंधित शायरी लिखी गई हैं। इसी के चलते पुलिस शुरूआती जांच में मानकर चल रही है कि प्रेम प्रसंग में असफल रहने पर युवक ने जान दी है।
छात्र का नाम विजय सिंह बताया जा रहा है। मूलरूप से छात्र कासगंज सिकंदरपुर के वैश्य सिनौरी खास गांव का निवासी था। उसके पिता राजेश कुमार सिंह ट्रक चालक हैं। राजेश कुमार सिंह के परिवार में उनकी पत्नी बताशा, चार बेटों (अजय सिंह, विजय सिंह, संजय, रंजीत) समेत एक बेटी पार्वती हैं।
मृतक के चचेरे भाई पवन चौहान का कहना है कि विजय प्रतियोगी परीक्षा SSC की तैयारी करने के लिए 3 महीने पहले काकादेव आया था। इस दौरान वह अंबेडकर नगर के-ब्लॉक निवासी जगदीश सोनकर के मकान के सेकंड फ्लोर पर कमरा लेकर रह रहा था। शुक्रवार देर शाम तक विजय के कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर उसके साथियों ने मकान मालिक और पुलिस को इस बारे में सूचना दी।
मौके पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो पंखे के सहारे अंगौछे के फंदे से विजय का शव लटक हुआ मिला। जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विजय की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है विजय की किसी से बहस मोबाइल पर बातचीत के दौरान हुई थी। जिसके बाद उसने वीडियो कॉल पर बातचीत की और फिर सुसाइड कर लिया।
पुलिस को शायरी वाला जो पेज मिला है उसमें लिखा है, '' अब कोई उम्मीद नहीं रही इस जमाने से, सब छोड़ जाते हैं किसी ना किसी बहाने से।'' मामले को लेकर काकादेव इंस्पेक्टर राजेश कुमार शर्मा का कहना है कि छात्र के सुसाइड करने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। मामले की जांच की जा रही है।
