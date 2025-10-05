Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

‘कोई उम्मीद नहीं रही इस जमाने से…’ दर्द को शब्दों में उकेर कर फंदे पर झूल गया छात्र, फोन पर 193 मिस्ड कॉल

Crime News: 'कोई उम्मीद नहीं रही इस जमाने से...' दर्द को शब्दों में उकेर कर छात्र ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले उसने वीडियो कॉल पर बातचीत की थी।

2 min read

कानपुर

image

Harshul Mehra

Oct 05, 2025

student hangs himself in kanpur

दर्द को शब्दों में उकेर कर फंदे पर झूल गया छात्र। फोटो सोर्स- Ai

Crime News: यूपी के कानपुर में एक छात्र ने फांसी के फंदे से लटकर जान दे दी। काकादेव में 3 महीने पहले SSC की तैयारी करने आए कासगंज स्थित सिकंदरपुर के छात्र की लाश कमरे में फंदे से लटकी मिली। करीब 6 घंटों तक छात्र की लाश फंदे से लटकी रही और इस बात की भनक किसी को नहीं लग सकी। छात्र के मोबाइल में इस दौरान 193 मिस्ड कॉल आए।इनमें से ज्यादातर कॉल उसके रिश्तेदारों और परिजनों की थी।

कानपुर में छात्र ने किया सुसाइड

ऐसा माना जा रहा है कि किसी से वीडियो कॉल पर बातचीत करते हुए छात्र ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। पुलिस ने जब छात्र के कमरे की तलाशी ली तो उसके कमरे में 9 शायरी लिखा हुआ पेज मिला। पेज पर 'प्रेम में असफल होने के बाद' से संबंधित शायरी लिखी गई हैं। इसी के चलते पुलिस शुरूआती जांच में मानकर चल रही है कि प्रेम प्रसंग में असफल रहने पर युवक ने जान दी है।

कासगंज सिकंदरपुर का रहने वाला था छात्र

छात्र का नाम विजय सिंह बताया जा रहा है। मूलरूप से छात्र कासगंज सिकंदरपुर के वैश्य सिनौरी खास गांव का निवासी था। उसके पिता राजेश कुमार सिंह ट्रक चालक हैं। राजेश कुमार सिंह के परिवार में उनकी पत्नी बताशा, चार बेटों (अजय सिंह, विजय सिंह, संजय, रंजीत) समेत एक बेटी पार्वती हैं।

SSC की तैयारी करने आया था छात्र

मृतक के चचेरे भाई पवन चौहान का कहना है कि विजय प्रतियोगी परीक्षा SSC की तैयारी करने के लिए 3 महीने पहले काकादेव आया था। इस दौरान वह अंबेडकर नगर के-ब्लॉक निवासी जगदीश सोनकर के मकान के सेकंड फ्लोर पर कमरा लेकर रह रहा था। शुक्रवार देर शाम तक विजय के कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर उसके साथियों ने मकान मालिक और पुलिस को इस बारे में सूचना दी।

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

मौके पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो पंखे के सहारे अंगौछे के फंदे से विजय का शव लटक हुआ मिला। जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विजय की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है विजय की किसी से बहस मोबाइल पर बातचीत के दौरान हुई थी। जिसके बाद उसने वीडियो कॉल पर बातचीत की और फिर सुसाइड कर लिया।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस को शायरी वाला जो पेज मिला है उसमें लिखा है, '' अब कोई उम्मीद नहीं रही इस जमाने से, सब छोड़ जाते हैं किसी ना किसी बहाने से।'' मामले को लेकर काकादेव इंस्पेक्टर राजेश कुमार शर्मा का कहना है कि छात्र के सुसाइड करने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

आधी रात का समय… अचानक ऐसा क्या हुआ की पत्नी ने काट डाला पति का प्राइवेट पार्ट?
सम्भल
dispute broke out at midnight wife cut husband private part

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2025 12:15 pm

Published on:

05 Oct 2025 12:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / ‘कोई उम्मीद नहीं रही इस जमाने से…’ दर्द को शब्दों में उकेर कर फंदे पर झूल गया छात्र, फोन पर 193 मिस्ड कॉल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘मेरी मौत की जिम्मेदार कल्पना है’, डायरी ने खोला खौफनाक सच, बेटी बोली- सर! पापा और चाची का अवैध संबंध था

डीसीपी साउथ के आदेश पर मुकदमा दर्ज (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर कमिश्नर रेट पुलिस)
कानपुर

टोल टैक्टस 5 से 40 रुपये सस्ता, जानें आपको कितना मिलेगा फायदा

kanpur nhai toll fee reduction 5 to 40 rupees highway kanpur news
कानपुर

जिला जजों के कार्य क्षेत्र में बदलाव: कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, संभल, देवरिया जिलों नये जिला जज

जिला जजों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
कानपुर

बार-बार बलात्कार; बच्चों की जान बचाने के लिए दर्द सहन करती रही मां, इसके बाद…

repeatedly raped victim
कानपुर

BJP नेता की दादागिरी; शख्स पर तान दी पिस्टल; कहा- गोली मारूंगा….कोई बचा नहीं पाएगा

bjp leader threatens man with pistol video goes viral on social media
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.