आधी रात का समय… अचानक ऐसा क्या हुआ की पत्नी ने काट डाला पति का प्राइवेट पार्ट?

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक हमले का स्पष्ट कारण पता नहीं चल सका है। पुलिस को मामले को लेकर कोई तहरीर नहीं मिली है। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गुन्नौर अखिलेश प्रधान ने बताया कि पीड़ित के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया गया। जिससे राजू गंभीर घायल हो गया। पीड़ित को डॉक्टर्स ने अलीगढ़ रेफर किया है। मामले में जांच की बात उन्होंने कही।