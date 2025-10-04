आधी रात का समय… अचानक ऐसा क्या हुआ की पत्नी ने काट डाला पति का प्राइवेट पार्ट?

पत्नी ने काट डाला पति का प्राइवेट पार्ट। फोटो सोर्स-Ai
Crime News: उत्तर प्रदेश के संभल में पत्नी ने पति के प्राइवेट पार्ट को ब्लेड से काट दिया। शुक्रवार देर रात दोनों के बीच मामूली सी बात पर विवाद हो गया। जिसके बाद पत्नी ने पति पर हमला कर दिया।
पीड़ित शख्स को लहूलुहान हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां से डॉक्टर्स की टीम ने उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया। घटना गुन्नौर थाना इलाके की बताई जा रही है।
बताया जा रहा है कि पीड़ित शख्स राजू की शादी बदायूं जिले के सहसवान थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव की रहने वाली युवती के साथ हुई थी। किसी मामूली बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि राजू की पत्नी ने उसके प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से हमला कर दिया।
इस हमले की वजह से राजू का प्राइवेट पार्ट कट गया। डॉक्टर्स ने प्राथमिक इलाज के बाद राजू को जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया है। पीड़ित राजू के परिजनों की माने तो शादी के बाद से ही दंपत्ति के बीच अक्सर झगड़े होते थे।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक हमले का स्पष्ट कारण पता नहीं चल सका है। पुलिस को मामले को लेकर कोई तहरीर नहीं मिली है। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गुन्नौर अखिलेश प्रधान ने बताया कि पीड़ित के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया गया। जिससे राजू गंभीर घायल हो गया। पीड़ित को डॉक्टर्स ने अलीगढ़ रेफर किया है। मामले में जांच की बात उन्होंने कही।
