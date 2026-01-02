संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शिकंजे में: अयान हत्याकांड में फरार शारिक साठा की संपत्ति होगी कुर्क!

Sambhal Violence: संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और अंतरराष्ट्रीय वाहन चोर शारिक साठा के खिलाफ पुलिस और न्यायालय की कार्रवाई अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। अयान की हत्या के मामले में अदालत में पेश न होने के चलते उसके खिलाफ जारी तीसरी उद्घोषणा नोटिस की अवधि पूरी हो चुकी है। इसके बाद अब शारिक साठा की चल-अचल संपत्ति कुर्क किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।