20 साल बाद पूरी हुई मांग: संभल के नैमिषारण्य में बनेगी नई पुलिस चौकी, ASP ने किया शिलान्यास

20 साल बाद पूरी हुई मांग | Image Source - Fb/@Sambhalpolice
Sambhal police chowki foundation: संभल जनपद के सैफ खां सराय स्थित प्राचीन नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। यहां नई पुलिस चौकी की नींव रखी गई, जिसका उद्देश्य तीर्थ क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाना है। यह कदम 24 नवंबर 2024 को हुई घटना के बाद प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे सुरक्षा उपायों की कड़ी का हिस्सा है।
गुरुवार को संभल कोतवाली क्षेत्र के गांव शहजादी सराय में स्थित प्राचीन क्षेमनाथ समाधि के समीप सरकारी भूमि पर प्रस्तावित पुलिस चौकी का विधिवत शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम पूरी तरह धार्मिक विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ, जिससे स्थानीय लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला।
पुलिस चौकी निर्माण का शुभारंभ दुष्यंत शास्त्री द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार, पूजन-पाठ और कन्या पूजन के साथ कराया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में उपनिरीक्षक कुलबीर सिंह मुख्य यजमान के रूप में शामिल रहे, जिससे आयोजन को औपचारिक और सांस्कृतिक गरिमा मिली।
शिलान्यास कार्यक्रम में महंत बाल योगी दीनानाथ, अपर पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह, क्षेत्राधिकारी आलोक भाटी और कोतवाली प्रभारी गजेंद्र सिंह सहित कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इनके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
नई पुलिस चौकी के निर्माण से नैमिषारण्य आने वाले तीर्थयात्रियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध होगा। साथ ही आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों में भी सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ेगा और किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की त्वरित मौजूदगी सुनिश्चित हो सकेगी।
गौरतलब है कि इस क्षेत्र में पुलिस चौकी की मांग पिछले करीब 20 वर्षों से की जा रही थी, लेकिन विभिन्न कारणों से यह योजना मूर्त रूप नहीं ले सकी थी। 24 नवंबर 2024 की घटना के बाद जिला प्रशासन ने मंदिरों, तीर्थ स्थलों और संवेदनशील ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ठोस कदम उठाए हैं, उसी क्रम में अब यह चौकी स्थापित की जा रही है।
