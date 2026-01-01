20 साल बाद पूरी हुई मांग: संभल के नैमिषारण्य में बनेगी नई पुलिस चौकी, ASP ने किया शिलान्यास

Sambhal police chowki foundation: संभल जनपद के सैफ खां सराय स्थित प्राचीन नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। यहां नई पुलिस चौकी की नींव रखी गई, जिसका उद्देश्य तीर्थ क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाना है। यह कदम 24 नवंबर 2024 को हुई घटना के बाद प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे सुरक्षा उपायों की कड़ी का हिस्सा है।