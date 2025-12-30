30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

भीषण ठंड ने बिगाड़ी स्कूलों की रफ्तार, यूपी के इस जिले में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद

Sambhal News: संभल जिले में कड़ाके की सर्दी और बच्चों की घटती उपस्थिति को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय विद्यालयों में 31 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Dec 30, 2025

sambhal schools closed till 14 january

भीषण ठंड ने बिगाड़ी स्कूलों की रफ्तार | Image Source - Pinterest

Schools Closed in Sambhal: यूपी के संभल जिले में लगातार पड़ रही कड़ाके की सर्दी और मौसम में अचानक आए बदलाव के चलते शिक्षा व्यवस्था पर असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। ठंड के बढ़ते प्रकोप और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने परिषदीय विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है।

31 दिसंबर से 14 जनवरी तक बंद रहेंगे परिषदीय विद्यालय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद संभल के सभी परिषदीय विद्यालयों में 31 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। यह अवकाश कक्षा एक से आठ तक के सभी छात्रों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि अत्यधिक ठंड और लगातार घटती छात्र उपस्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

घटती उपस्थिति बनी अवकाश की बड़ी वजह

शिक्षा विभाग के अनुसार सर्दी के चलते सुबह के समय तापमान काफी नीचे चला जा रहा था, जिससे छोटे बच्चों के स्कूल आने में परेशानी हो रही थी। कक्षा एक से आठ तक के विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी। बच्चों के स्वास्थ्य पर संभावित असर को देखते हुए समय रहते यह कदम उठाया गया।

परीक्षा मूल्यांकन कार्य हो चुका है पूरा

बीएसए अलका शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि हाल ही में संपन्न हुई अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के अंतर्गत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ऐसे में शैक्षणिक कार्य प्रभावित होने की कोई आशंका नहीं है और अवकाश के बाद विद्यालय निर्धारित तिथि पर नियमित रूप से संचालित किए जाएंगे।

छुट्टियों में भी पढ़ाई जारी रखने की व्यवस्था

शीतकालीन अवकाश के दौरान भी छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए शिक्षकों को विषयवार गृहकार्य देने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि बच्चे घर पर रहकर भी अध्ययन कर सकें, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है ताकि शैक्षणिक निरंतरता बनी रहे।

अभिभावकों से बच्चों की सेहत को लेकर अपील

शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से विशेष अपील की है कि वे इस दौरान बच्चों की सेहत का पूरा ध्यान रखें। ठंड से बचाव, गर्म कपड़े, संतुलित आहार और आवश्यक सावधानियों को अपनाने की सलाह दी गई है, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें और अवकाश के बाद पूरी तैयारी के साथ स्कूल लौट सकें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 08:22 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / भीषण ठंड ने बिगाड़ी स्कूलों की रफ्तार, यूपी के इस जिले में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बांग्लादेश से भारत तक नफरत की आग पर सांसद बर्क का सवाल, बोले- सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी देखना होगा

Zia ur Rahman Barq on bangladesh india lynching statement sambhal
सम्भल

संभल एसपी मुख्यमंत्री मेडल से सम्मानित! 100 करोड़ के फर्जी बीमा नेटवर्क का किया था पर्दाफाश

sambhal sp krishna kumar vishnoi cm medal
सम्भल

कड़ाके की सर्दी में ज़मीनी हकीकत परखने निकले डीएम, रैन बसेरों और अलाव व्यवस्थाओं का खुद किया निरीक्षण

sambhal dm rajendra painsiya inspection winter relief rain basera
सम्भल

रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, घरवालों ने रंगे हाथों पकड़ा, पंचायत बैठी और फिर..

sambhal lover caught at girlfriend house panchayat nikah
सम्भल

UP News: प्रेमी संग बाइक पर जा रही पत्नी को पति ने मारी टक्कर, तीनों घायल; इलाके में मचा हड़कंप

husband hit bike wife lover affair road accident up news
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.