भीषण ठंड ने बिगाड़ी स्कूलों की रफ्तार, यूपी के इस जिले में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद

Schools Closed in Sambhal: यूपी के संभल जिले में लगातार पड़ रही कड़ाके की सर्दी और मौसम में अचानक आए बदलाव के चलते शिक्षा व्यवस्था पर असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। ठंड के बढ़ते प्रकोप और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने परिषदीय विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद संभल के सभी परिषदीय विद्यालयों में 31 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। यह अवकाश कक्षा एक से आठ तक के सभी छात्रों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि अत्यधिक ठंड और लगातार घटती छात्र उपस्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
शिक्षा विभाग के अनुसार सर्दी के चलते सुबह के समय तापमान काफी नीचे चला जा रहा था, जिससे छोटे बच्चों के स्कूल आने में परेशानी हो रही थी। कक्षा एक से आठ तक के विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी। बच्चों के स्वास्थ्य पर संभावित असर को देखते हुए समय रहते यह कदम उठाया गया।
बीएसए अलका शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि हाल ही में संपन्न हुई अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के अंतर्गत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ऐसे में शैक्षणिक कार्य प्रभावित होने की कोई आशंका नहीं है और अवकाश के बाद विद्यालय निर्धारित तिथि पर नियमित रूप से संचालित किए जाएंगे।
शीतकालीन अवकाश के दौरान भी छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए शिक्षकों को विषयवार गृहकार्य देने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि बच्चे घर पर रहकर भी अध्ययन कर सकें, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है ताकि शैक्षणिक निरंतरता बनी रहे।
शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से विशेष अपील की है कि वे इस दौरान बच्चों की सेहत का पूरा ध्यान रखें। ठंड से बचाव, गर्म कपड़े, संतुलित आहार और आवश्यक सावधानियों को अपनाने की सलाह दी गई है, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें और अवकाश के बाद पूरी तैयारी के साथ स्कूल लौट सकें।
