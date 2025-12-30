भीषण ठंड ने बिगाड़ी स्कूलों की रफ्तार, यूपी के इस जिले में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद

शिक्षा विभाग के अनुसार सर्दी के चलते सुबह के समय तापमान काफी नीचे चला जा रहा था, जिससे छोटे बच्चों के स्कूल आने में परेशानी हो रही थी। कक्षा एक से आठ तक के विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी। बच्चों के स्वास्थ्य पर संभावित असर को देखते हुए समय रहते यह कदम उठाया गया।