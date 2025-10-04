1 लाख का इनामी डकैत….लूट और रंगदारी समेत 15 से ज्यादा केस; मेहताब पुलिस की ठांय-ठांय में ढेर

पुलिस के मुताबिक, शामली के रसूलपुर निवासी मेहताब पर डकैती, रंगदारी और लूट समेत 18 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। पुलिस मुठभेड़ में करीब 20 राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान एक दरोगा और एक कांस्टेबल भी बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि परसोली चौकी इंचार्ज ललित कसाना और कांस्टेबल अलीम को बदमाशों की गोली लग गई। इस वजह से वह गंभीर घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है।