1 लाख का इनामी डकैत….लूट और रंगदारी समेत 15 से ज्यादा केस; मेहताब पुलिस की ठांय-ठांय में ढेर

मेहताब पुलिस की ठांय-ठांय में ढेर। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
Crime News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कुख्यात बदमाश एनकाउंटर में मारा गया। आरोपी मेहताब पर 15 से ज्यादा केस दर्ज थे। साथ ही मेहताब पर 1 लाख का इनाम भी था।
शुक्रवार की रात मुजफ्फरनगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मेहताब बुढाना में सर्राफा व्यापारी से लाखों की लूट के बाद से फरार चल रहा था। देर रात पुलिस की बदमाशों से बुढाना के परसोली जंगल में मुठभेड़ हुई।
पुलिस के मुताबिक, शामली के रसूलपुर निवासी मेहताब पर डकैती, रंगदारी और लूट समेत 18 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। पुलिस मुठभेड़ में करीब 20 राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान एक दरोगा और एक कांस्टेबल भी बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि परसोली चौकी इंचार्ज ललित कसाना और कांस्टेबल अलीम को बदमाशों की गोली लग गई। इस वजह से वह गंभीर घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है।
पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्टल, एक रिवाल्वर बड़ी मात्रा में कारतूस एक मोटर साइकिल और लूट गया सोना चांदी बरामद किया है। पुलिस की माने तो मेहताब का खुद का गैंग था। जिसे लीड करते हुए वह आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था। इस शातिर बदमाश की पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी।
मुजफ्फरनगर SSP संजय कुमार वर्मा का मामले को लेकर कहना है,'' एक लाख का इनामी मृतक बदमाश मेहताब था। उस पर 18 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 14 सितंबर को उसने नेमचंद वर्मा के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान उसने कई किलो सोना और चांदी लूटा था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।''
बड़ी खबरेंView All
मुजफ्फरनगर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग