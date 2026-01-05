Mujaffarnagar News: एक ही बाइक पर सवार पति पत्नी और बच्चे की मौत, एक बच्चा गंभीर, मचा कोहराम

Accident News: नई मंडी थाना क्षेत्र के NH-58 पर 4 जनवरी 2026 को हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। जडोदा गांव जा रहे एक ही परिवार की बाइक पुल से उतरते समय आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्राली में पीछे से जा घुसी। तेज और जोरदार टक्कर में पति-पत्नी और उनकी मासूम बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका 6 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया।
जानकारी के अनुसार, परिवार के चार सदस्य मोटरसाइकिल से अपने गांव जडोदा लौट रहे थे। बाइक पर सोनू (पति), राधिका (पत्नी), 9 वर्षीय बेटी रिया और 6 वर्षीय बेटा कल्लू सवार थे। जैसे ही बाइक NH-58 पुल से नीचे उतरी, तेज रफ्तार के कारण वह अनियंत्रित हो गई और आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्राली में पीछे से जा टकराई। हादसे में सोनू, राधिका और बेटी रिया की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा कल्लू गंभीर रूप से घायल हो गया।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बच्चे को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत, एसपी ट्रैफिक, सीओ मंडी और नई मंडी पुलिस समेत भारी फोर्स मौके पर पहुंचा और दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस की प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण बाइक की तेज रफ्तार और उसके अनियंत्रित होने को बताया जा रहा है। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं पर गहराई से जांच कर रही है और हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है।
इस हादसे ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है। एक साथ तीन जानें जाने से गांव जडोदा में मातम पसरा हुआ है और हर आंख नम है। पुलिस प्रशासन द्वारा घायल बच्चे के बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
