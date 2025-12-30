आधी रात सब्जी की दुकान के सामने रुकी क्रेटा, सुबह सीसीटीवी में चोरी का तरीका देख पुलिस भी हैरान

इस घटना ने साफ कर दिया है कि आदमी चोरी सिर्फ मजबूरी में नहीं करता अगर नीयत खराब हो तो लाखों रुपये की कार में चलने वाला व्यक्ति सड़क किनारे खड़े रेहड़े से सब्जी तक चोरी कर सकता है। सब्जी विक्रेता प्रदीप ने पुलिस थाने पहुंचकर घटना की तहरीर दी है। प्रदीप ने पुलिस को बतया कि उसके पास दुकान नहीं है। वह सड़क किनारे ठेले पर सब्जी लगाता है। रात में ठेले को ढक देते हैं। दो बार उसकी दुकान में चोरी हो चुकी है। अब तीसरी बार चोरी होने पर उसने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि चोर किसी महंगी गाड़ी में आते थे। कैमरे में गाड़ी देखने में क्रेटा या फिर ब्रेजा जैसी लगती है।