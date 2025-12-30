आधी रात सब्जी की दुकान के सामने रुकी क्रेटा, सुबह सीसीटीवी में चोरी का तरीका देख पुलिस भी हैरान

चोरी करने के लिए गाड़ी से उतरा गाड़ी चालक
Crime : मुजफ्फरनगर की यह घटना आपको हैरान कर देगी। यहां खतौली थाना क्षेत्र में सड़क किनारे सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले एक गरीब सब्जी विक्रेता की ठेली से सब्जियां चोरी हो रही थी। लगातार तीसरी बार चोरी हुई तो सब्जी बेचने वाले इस व्यक्ति ने सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकलवाई। सब्जी चोरी की इन फुटेज को देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल चोर लाखों रुपये कीमत की क्रेटा कार में सवार थे।
मुजफ्फरनगर को लक्ष्मीनगर भी कहा जाता है। ऐसे में यह हरकत हैरान कर देने वाली है। सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चलता है कि सड़क किनारे एक ठेले के पास क्रेटा कार आकर रुकती है। इस कार में दो व्यक्ति सवार हैं। ड्राइवर सीट पर बैठा व्यक्ति खिड़की खोलकर कार के पीछे से घूमकर आता है और सब्जी से लदे ठेले पर लगी पन्नी को हटाता है। इसके बाद यह कुछ सब्जियां उठाता है और उन्हे कार में रख लेता है। इसी बीच कार में बैठा दूसरा व्यक्ति इन से कुछ सब्जी खराब समझकर वापस ढेले की ओर फेंक देता है और फिर देनों कार में बैठकर निकल जाते हैं।
इस घटना ने साफ कर दिया है कि आदमी चोरी सिर्फ मजबूरी में नहीं करता अगर नीयत खराब हो तो लाखों रुपये की कार में चलने वाला व्यक्ति सड़क किनारे खड़े रेहड़े से सब्जी तक चोरी कर सकता है। सब्जी विक्रेता प्रदीप ने पुलिस थाने पहुंचकर घटना की तहरीर दी है। प्रदीप ने पुलिस को बतया कि उसके पास दुकान नहीं है। वह सड़क किनारे ठेले पर सब्जी लगाता है। रात में ठेले को ढक देते हैं। दो बार उसकी दुकान में चोरी हो चुकी है। अब तीसरी बार चोरी होने पर उसने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि चोर किसी महंगी गाड़ी में आते थे। कैमरे में गाड़ी देखने में क्रेटा या फिर ब्रेजा जैसी लगती है।
पीड़ित दुकानदार ने इन आरोपी चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को शिकायत में प्रदीप ने कहा है कि उसकी दुकान में तीन बार पहले भी चोरी हो चुकी है। प्रदीप का यह भी कहना है कि इन लोगों ने अन्य दुकानों में भी चोरी की होगी। पुलिस आरोपियों के पकड़े और उनसे पूछताछ करे तो कुछ और चोरियों का भी खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
