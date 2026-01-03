कैंडल मार्च से पहले बवाल: सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी पर हमला, करणी सेना से भिड़ंत

इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में हाल ही में दिया गया एक राजनीतिक बयान भी बताया जा रहा है। दरअसल, दो दिन पहले पूर्व विधायक संगीत सोम द्वारा अभिनेता शाहरुख खान को लेकर की गई टिप्पणी पर जिया चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इसी बयान से नाराज होकर करणी सेना के पदाधिकारियों ने विरोध जताया। जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया। घटना के बाद सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने पुलिस से तत्काल एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। वहीं, हिरासत के विरोध में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन थाने का घेराव कर नारेबाजी की और सपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई।