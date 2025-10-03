‘कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते’, दादी हुई बॉयफ्रेंड के साथ 9-2-11; भागने से पहले किया ये बड़ा कांड

कामता प्रसाद के मुताबिक घर आने के बाद भी उसकी पत्नी की अमर से बातचीत होती रही। कई बार समझाने पर भी कामता प्रसाद की पत्नी नहीं मानी। 30 सितंबर को उसकी पत्नी घर से बाहर काम से जाने का कहकर निकली,लेकिन वह लौटी नहीं। इस दौरान वह बहुओं के जेवरात और 40 हजार रुपये नकदी भी लेकर साथ गई थी। उधर, अमर भी गांव में मौजूद नहीं है। ऐसे में परिवार ने आरोप लगाया है कि दोनों एक साथ फरार हो गए हैं।