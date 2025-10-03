हिस्ट्रीशीटर की बर्थडे पार्टी: हाथ में बीयर, चारों तरफ बार बालाएं…चौकी इंचार्ज समेत पुलिसकर्मियों ने लगाए ठुमके

ट्रांस-हिंडन के DCP निमिष पाटिल ने कहा, "शुरुआती जांच में पता चला है कि ये पुलिसकर्मी अपराधी की जन्मदिन पार्टी में शामिल हुए थे। 27 सितंबर को ड्यूटी खत्म होने के बाद सभी साहिबाबाद में एक बार में गए और अपराधियों के साथ पार्टी की। हमने बार का CCTV फुटेज भी देखा, जिसमें पुलिस अधिकारी अपराधी इरशाद के साथ थे। मामले में कार्रवाई करते हुए चारों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच जारी है।''