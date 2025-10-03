हिस्ट्रीशीटर की बर्थडे पार्टी: हाथ में बीयर, चारों तरफ बार बालाएं…चौकी इंचार्ज समेत पुलिसकर्मियों ने लगाए ठुमके

चौकी इंचार्ज समेत पुलिसकर्मियों ने बार बालाओं संग लगाए ठुमके। फोटो सोर्स- X
Crime News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक सब-इंस्पेक्टर और तीन कॉन्स्टेबल समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि सभी पुलिसकर्मी एक अपराधी की बर्थडे पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे। साथ ही सभी ने अपराधी के साथ डांस भी किया।
पार्टी 27 सितंबर को साहिबाबाद के एक रेस्टोरेंट-कम-बार में हुई थी। सोमवार को जब सीनियर पुलिस अधिकारियों को पार्टी का वीडियो मिला तो पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वायरल वीडियो में पुलिस अधिकारी शराब के गिलास और बीयर की बोतलें हाथ में लिए अपराधियों के साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लड़कियां भी उनके साथ डांस कर रही थीं।
पुलिसकर्मियों की पहचान सब-इंस्पेक्टर आशीष कुमार जादौन, हेड कॉन्स्टेबल योगेश कुमार और दो कॉन्स्टेबल ज्ञानेंद्र और अमित कुमार के रूप में हुई है।
ट्रांस-हिंडन के DCP निमिष पाटिल ने कहा, "शुरुआती जांच में पता चला है कि ये पुलिसकर्मी अपराधी की जन्मदिन पार्टी में शामिल हुए थे। 27 सितंबर को ड्यूटी खत्म होने के बाद सभी साहिबाबाद में एक बार में गए और अपराधियों के साथ पार्टी की। हमने बार का CCTV फुटेज भी देखा, जिसमें पुलिस अधिकारी अपराधी इरशाद के साथ थे। मामले में कार्रवाई करते हुए चारों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच जारी है।''
