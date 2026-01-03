दिनदहाड़े गोलियों से दहला गाजियाबाद: चलती थार से मोबाइल कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, CCTV में कैद बेखौफ बदमाश

Daylight Firing In Ghaziabad: गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में दिनदहाड़े हुई फायरिंग की सनसनीखेज घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। मुख्य सड़क पर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी, लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे और कुछ ही पलों में सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। राहगीरों को पहले तो लगा कि कोई फिल्मी शूटिंग हो रही है, लेकिन कार के शीशों में धंसी गोलियों ने सच्चाई सामने ला दी।