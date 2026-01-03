दिनदहाड़े गोलियों से दहला गाजियाबाद: चलती थार से मोबाइल कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, CCTV में कैद बेखौफ बदमाश

दिनदहाड़े गोलियों से दहला गाजियाबाद | Image Video Grab
Daylight Firing In Ghaziabad: गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में दिनदहाड़े हुई फायरिंग की सनसनीखेज घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। मुख्य सड़क पर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी, लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे और कुछ ही पलों में सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। राहगीरों को पहले तो लगा कि कोई फिल्मी शूटिंग हो रही है, लेकिन कार के शीशों में धंसी गोलियों ने सच्चाई सामने ला दी।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बिना नंबर प्लेट की काली थार में सवार बदमाशों ने सामने से आ रही बलेनो कार को निशाना बनाया। कार चला रहे मोबाइल कारोबारी हर्ष कुमार पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी गई। हमले की तीव्रता इतनी थी कि कुछ सेकंड के भीतर तीन गोलियां कार में जा लगीं। कारोबारी ने किसी तरह गाड़ी तेज कर मौके से भागकर अपनी जान बचाई।
घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि थार चला रहा युवक खिड़की से पिस्टल निकालकर लगातार फायरिंग कर रहा है। वीडियो में हमलावरों का दुस्साहस और बेखौफ रवैया साफ नजर आ रहा है, जिससे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
पीड़ित हर्ष कुमार, निवासी भट्टा नंबर-5 सिकरोड, ने पुलिस को बताया कि उनकी मुख्य सड़क पर मोबाइल की दुकान है। 1 जनवरी की रात उनके छोटे भाई लक्की का राजनगर एक्सटेंशन की एक वीवीआईपी सोसायटी में कुछ युवकों से कार टक्कर के बाद विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई थी।
हर्ष के अनुसार, 3 जनवरी की सुबह करीब साढ़े दस बजे उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। धमकी के कुछ ही मिनट बाद काली थार उनकी दुकान के बाहर आकर रुकी। आरोपियों ने पहले उनके भाई शुभम को जबरन उठाने की कोशिश की और विरोध करने पर हर्ष पर फायरिंग कर दी।
पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस मौके पर देर से पहुंची और शुरुआत में मामले को हल्का दिखाने की कोशिश की गई। इससे पीड़ित परिवार में नाराजगी और भय का माहौल है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई होती, तो हालात इतने गंभीर न होते।
एसीपी सिहानीगेट उपासना पांडेय ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी तलाश में टीमें लगाई गई हैं। एसीपी ने दावा किया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी।
बड़ी खबरेंView All
गाज़ियाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग