3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

दिनदहाड़े गोलियों से दहला गाजियाबाद: चलती थार से मोबाइल कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, CCTV में कैद बेखौफ बदमाश

Ghaziabad Crime: दिनदहाड़े गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में चलती थार से मोबाइल कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी गई। पूरी वारदात CCTV में कैद हुई है, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Mohd Danish

Jan 03, 2026

ghaziabad daylight firing mobile trader attack

दिनदहाड़े गोलियों से दहला गाजियाबाद | Image Video Grab

Daylight Firing In Ghaziabad: गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में दिनदहाड़े हुई फायरिंग की सनसनीखेज घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। मुख्य सड़क पर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी, लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे और कुछ ही पलों में सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। राहगीरों को पहले तो लगा कि कोई फिल्मी शूटिंग हो रही है, लेकिन कार के शीशों में धंसी गोलियों ने सच्चाई सामने ला दी।

चलती थार से मोबाइल कारोबारी पर हमला

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बिना नंबर प्लेट की काली थार में सवार बदमाशों ने सामने से आ रही बलेनो कार को निशाना बनाया। कार चला रहे मोबाइल कारोबारी हर्ष कुमार पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी गई। हमले की तीव्रता इतनी थी कि कुछ सेकंड के भीतर तीन गोलियां कार में जा लगीं। कारोबारी ने किसी तरह गाड़ी तेज कर मौके से भागकर अपनी जान बचाई।

CCTV फुटेज में कैद हुई पूरी वारदात

घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि थार चला रहा युवक खिड़की से पिस्टल निकालकर लगातार फायरिंग कर रहा है। वीडियो में हमलावरों का दुस्साहस और बेखौफ रवैया साफ नजर आ रहा है, जिससे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा मामला

पीड़ित हर्ष कुमार, निवासी भट्टा नंबर-5 सिकरोड, ने पुलिस को बताया कि उनकी मुख्य सड़क पर मोबाइल की दुकान है। 1 जनवरी की रात उनके छोटे भाई लक्की का राजनगर एक्सटेंशन की एक वीवीआईपी सोसायटी में कुछ युवकों से कार टक्कर के बाद विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई थी।

फोन पर दी गई थी जान से मारने की धमकी

हर्ष के अनुसार, 3 जनवरी की सुबह करीब साढ़े दस बजे उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। धमकी के कुछ ही मिनट बाद काली थार उनकी दुकान के बाहर आकर रुकी। आरोपियों ने पहले उनके भाई शुभम को जबरन उठाने की कोशिश की और विरोध करने पर हर्ष पर फायरिंग कर दी।

पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल

पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस मौके पर देर से पहुंची और शुरुआत में मामले को हल्का दिखाने की कोशिश की गई। इससे पीड़ित परिवार में नाराजगी और भय का माहौल है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई होती, तो हालात इतने गंभीर न होते।

ACP का बयान और कार्रवाई का दावा

एसीपी सिहानीगेट उपासना पांडेय ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी तलाश में टीमें लगाई गई हैं। एसीपी ने दावा किया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 11:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / दिनदहाड़े गोलियों से दहला गाजियाबाद: चलती थार से मोबाइल कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, CCTV में कैद बेखौफ बदमाश

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नैनीताल की वादियों में गर्लफ्रेंड के साथ पति कर रहा था रोमांस, तभी पत्नी की हुई एंट्री, फिर मचा बवाल

पति गर्लफ्रेंड संग घूम रहा था, पत्नी पहुंची नैनीताल!
गाज़ियाबाद

रैपिड ट्रेन कांड: गाजियाबाद में वायरल वीडियो वाले छात्र-छात्रा की सगाई, एक हफ्ते में शादी

rapid train viral video students marriage ghaziabad
गाज़ियाबाद

गाज़ियाबाद में धारदार हथियारों के सजे थे स्टाल, हिंदू परिवारों में बांटी जा रही थी तलवारे…सूचना मिलते ही दौड़ी पुलिस

Up news, ghaziabad
गाज़ियाबाद

गाजियाबाद पुलिस का खुलासा NCR में पांच से दस हजार में बिक रहे चोरी के वाहन

Ghazibad police
गाज़ियाबाद

सिपाहियों ने पीड़ित को थाने में बंधक बनाकर पीटा ! फिर छोड़ने के पैसे भी लिए

Ghazibad Police
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.