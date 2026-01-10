घर की अलमारी में विदेशी शराब की बोतल सजाना पड़ा महंगा, ED की सूचना पर आबकारी विभाग की कार्रवाई, गिरफ्तार

Excise vibhag action गाजियाबाद में ईडी की छापे के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली। ईडी ने इसकी जानकारी आबकारी विभाग को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची आबकारी विभाग की टीम ने विदेशी शराब की बोतलों का निरीक्षण किया। मौके से 45.73 लीटर शराब बरामद की गई जो विदेश की ड्यूटी फ्री शराब थी। आबकारी विभाग ने बोतलों को जब्त कर लिया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किया गया है। इस संबंध में आबकारी निरीक्षक हरजीत सिंह अखिलेश सिंह ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय की मिली जानकारी के बाद आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। मामला इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का है।