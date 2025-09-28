Patrika LogoSwitch to English

सीतापुर

साइकिल पर सीट नहीं, हैंडल भी टूटा हुआ देख पसीज गया अखिलेश यादव का दिल; करा दी मासूम की मौज

Akhilesh Yadav News: साइकिल पर सीट नहीं, हैंडल भी टूटा हुआ देख अखिलेश यादव का दिल पसीज गया। जिसके बाद उन्होंने मासूम की मौज करवा दी।

less than 1 minute read

सीतापुर

image

Harshul Mehra

Sep 28, 2025

Akhilesh Yadav News Update

अखिलेश यादव ने की बच्चे की मदद। फोटो सोर्स-X

Akhilesh Yadav News: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक मासूम की मदद की। उन्होंने मासूम को एक साइकिल दिलवाई। बच्चे का टूटी हुई साइकिल चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था।

टूटी साइकिल चलाते बच्चे का वीडियो वायरल

दरअसल, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के दुघरा प्राइमरी स्कूल (Dughra Primary School) में पढ़ने वाले स्टूडेंट मोहम्मद जैद (Mohammad Zaid) का टूटी साइकिल चलाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रोजाना टूटी हुई साइकिल से जैद स्कूल जा रहा था। साइकिल में ब्रेक नहीं थे और उसका हैंडल भी टूटा हुआ था।

स्कूल के टीचर ने किया था वीडियो पोस्ट

मोहम्मद जैद की साइकिल की दुर्दशा के बावजूद उसका स्कूल जाने का जज्बा अटूट था। जैद का वीडियो स्कूल के ही एक टीचर ने बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। जिसका उद्देश्य केवल जैद की नहीं बल्कि उसके जैसे अन्य जरूरतमंद बच्चों की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करना था।

अखिलेश यादव ने की बच्चे की मदद

केवल आम लोगों तक ही जैद की यह कहानी सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीतिक हलकों में भी उसकी कहानी घटना की विषय बनी। जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया की पोस्ट समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के पास भी पहुंची। जिसके बाद उनके द्वारा छात्र को नई साइकिल दिलवाई गई।

