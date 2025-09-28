साइकिल पर सीट नहीं, हैंडल भी टूटा हुआ देख पसीज गया अखिलेश यादव का दिल; करा दी मासूम की मौज

दरअसल, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के दुघरा प्राइमरी स्कूल (Dughra Primary School) में पढ़ने वाले स्टूडेंट मोहम्मद जैद (Mohammad Zaid) का टूटी साइकिल चलाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रोजाना टूटी हुई साइकिल से जैद स्कूल जा रहा था। साइकिल में ब्रेक नहीं थे और उसका हैंडल भी टूटा हुआ था।