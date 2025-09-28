साइकिल पर सीट नहीं, हैंडल भी टूटा हुआ देख पसीज गया अखिलेश यादव का दिल; करा दी मासूम की मौज

अखिलेश यादव ने की बच्चे की मदद। फोटो सोर्स-X
Akhilesh Yadav News: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक मासूम की मदद की। उन्होंने मासूम को एक साइकिल दिलवाई। बच्चे का टूटी हुई साइकिल चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था।
दरअसल, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के दुघरा प्राइमरी स्कूल (Dughra Primary School) में पढ़ने वाले स्टूडेंट मोहम्मद जैद (Mohammad Zaid) का टूटी साइकिल चलाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रोजाना टूटी हुई साइकिल से जैद स्कूल जा रहा था। साइकिल में ब्रेक नहीं थे और उसका हैंडल भी टूटा हुआ था।
मोहम्मद जैद की साइकिल की दुर्दशा के बावजूद उसका स्कूल जाने का जज्बा अटूट था। जैद का वीडियो स्कूल के ही एक टीचर ने बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। जिसका उद्देश्य केवल जैद की नहीं बल्कि उसके जैसे अन्य जरूरतमंद बच्चों की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करना था।
केवल आम लोगों तक ही जैद की यह कहानी सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीतिक हलकों में भी उसकी कहानी घटना की विषय बनी। जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया की पोस्ट समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के पास भी पहुंची। जिसके बाद उनके द्वारा छात्र को नई साइकिल दिलवाई गई।
