लखनऊ

‘मम्मा ने ऐसे समय पर परिवार की इज्जत उछाली है..’ राजा भैया-भानवी सिंह के बेटे ने बताया अगला टार्गेट कौन?

Raja Bhaiya Bhanvi Singh Case Update: राजा भैया और भानवी सिंह के बेटे ने बताया कि अगला टार्गेट कौन हो सकता है। जानिए, उन्होंने क्या कहा?

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 26, 2025

raja bhaiya bhanavi singh case update
राजा भैया-भानवी सिंह के बेटे ने बताया अगला टार्गेट कौन? फोटो सोर्स-X

Raja Bhaiya Bhanvi Singh Case Update: राजा भैया और भानवी सिंह के छोटे बेटे बृजराज प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी मां भानवी सिंह के खिलाफ कई बातें लिखीं।

बृजराज प्रताप सिंह ने X पर किया पोस्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, '' जय सिया राम, मां हैं ये सोचकर अब तक चुप रहे लेकिन अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। जिस समय हमारी आजी अस्पताल में हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया है, गत 3 दिनों में 2 सर्जरी हो चुकी है, और अभी भी अस्पताल में हैं, वही समय हमारी मम्मा ने चुना परिवार की इज्जत को सड़क पर अच्छे से उछालने के लिए सोचा। दाऊ परेशान हैं उन्हें और धक्का दिया जाए।''

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बृजराज प्रताप सिंह ने लिखा, '' यही सब सोचकर आज हमने आप लोगों के सामने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने का निर्णय लिया, दाऊ ने गरिमा का मान रखते हुए कभी सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। जब हमारी मम्मा को बड़ी बहनों की शादी कराने पर विचार करना चाहिए तब वे बदले की भावना से दाऊ पर प्रहार पर प्रहार कर रही हैं, हम लोगों ने लाख समझाया पर दाऊ और उनके साथियों यहां तक की कर्मचारियों, नौकरों पर भी अनगिनत केस करवाये, जब कोर्ट से कुछ हाथ नहीं लगा तो सालों तक धमकी देने के बाद दाऊ के खिलाफ पुलिस में भी झूठी शिकायत की।

अगला टार्गेट कौन?

अब सोशल मीडिया पर ये तमाशा कर रही हैं, शायद हम दोनों भाई अगले टार्गेट होंगे। आपके राजनैतिक ‘ट्रोल सेना’ से हमें डर नहीं है लिखवा लीजिये जो चाहें, हम अपने पिता और सत्य के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे।''

क्या है मामला?

हाल ही में उत्तर प्रदेश की कुंडा सीट (Kunda Seat ) से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में पेश होकर अपनी शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत में राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने दावा किया कि राजा भैया के पास अवैध और प्रतिबंधित विदेशी हथियारों का खतरनाक जखीरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजा भैया के पास कई खतरनाक हथियार हैं। भानवी सिंह का कहना है कि ये हथियार ना केवल जन सुरक्षा बल्कि देश की आंतरिक शांति के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। उनके खुद के लाइसेंसी हथियार भी उनसे जबरन छीनने का भानवी ने आरोप लगाया।

लखनऊ

