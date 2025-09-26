‘मम्मा ने ऐसे समय पर परिवार की इज्जत उछाली है..’ राजा भैया-भानवी सिंह के बेटे ने बताया अगला टार्गेट कौन?

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बृजराज प्रताप सिंह ने लिखा, '' यही सब सोचकर आज हमने आप लोगों के सामने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने का निर्णय लिया, दाऊ ने गरिमा का मान रखते हुए कभी सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। जब हमारी मम्मा को बड़ी बहनों की शादी कराने पर विचार करना चाहिए तब वे बदले की भावना से दाऊ पर प्रहार पर प्रहार कर रही हैं, हम लोगों ने लाख समझाया पर दाऊ और उनके साथियों यहां तक की कर्मचारियों, नौकरों पर भी अनगिनत केस करवाये, जब कोर्ट से कुछ हाथ नहीं लगा तो सालों तक धमकी देने के बाद दाऊ के खिलाफ पुलिस में भी झूठी शिकायत की।