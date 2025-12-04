मौसम का डबल अटैक, दक्षिण में मूसलाधार बारिश, उत्तर में शीतलहर… यूपी में बढ़ रही ठंड की रफ्तार

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 4 और 5 दिसंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की संभावना है। केरल, लक्षद्वीप, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। दक्षिण में बारिश से हालात गंभीर हैं। 4–5 दिसंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश का अलर्ट है। रायलसीमा, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर बहुत भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। पिछले 24 घंटों में गुडुर (21 सेमी) और एन्नोर (17 सेमी) में रिकॉर्ड बारिश हुई है। समुद्र में उथल-पुथल को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।