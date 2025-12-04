4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

मौसम का डबल अटैक, दक्षिण में मूसलाधार बारिश, उत्तर में शीतलहर… यूपी में बढ़ रही ठंड की रफ्तार

UP Weather : यूपी में मौसम तेजी से बदल रहा है। रात के साथ-साथ दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है। राज्य में सुबह घना कोहरा छा जाता है, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 04, 2025

Smog in Noida

नोएडा में छाई धुंध, PC- IANS

नोएडा(UP Weather News) : देशभर में मौसम अचानक करवट ले चुका है। दक्षिण भारत जहां भारी बारिश से परेशान है, वहीं उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरा बढ़ने लगा है। इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश पर भी दिखाई दे रहा है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 4 और 5 दिसंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की संभावना है। केरल, लक्षद्वीप, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। दक्षिण में बारिश से हालात गंभीर हैं। 4–5 दिसंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश का अलर्ट है। रायलसीमा, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर बहुत भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। पिछले 24 घंटों में गुडुर (21 सेमी) और एन्नोर (17 सेमी) में रिकॉर्ड बारिश हुई है। समुद्र में उथल-पुथल को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

उधर, उत्तर भारत में ठंड तेजी से बढ़ रही है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5°C तक नीचे चला गया है। कई राज्यों में सुबह घना कोहरा छा रहा है, जिससे ट्रैफिक धीमा पड़ गया है।

प्रयागराज और कानपुर विजिबिलिटी

यूपी में मौसम का सबसे बड़ा असर दिख रहा है। राज्य में मौसम शुष्क है, लेकिन सुबह का कोहरा और रात की ठिठुरन बढ़ गई है। प्रयागराज और कानपुर में दृश्यता सिर्फ 400 मीटर तक सीमित रही। वहीं कानपुर, लखनऊ, झांसी और आगरा मंडल में न्यूनतम तापमान में 2-4°C की गिरावट रिकॉर्ड हुई। राज्य का सबसे कम तापमान 5.7°C कानपुर में दर्ज किया गया। सीजन का सबसे ठंडा दिन।

यूपी में गिरेगा तापमान

अगले एक सप्ताह तक यूपी में बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन कोहरा हर दिन परेशान करेगा। अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी का अनुमान है। IMD ने लोगों से गर्म कपड़े, सुरक्षित हीटर उपयोग और किसानों से फसलों को ठंड से बचाने की सलाह दी है।

ये भी पढ़ें

UP Roadway: रोडवेज में महिलाओं की धमाकेदार एंट्री, परिचालक पदों पर रचा इतिहास-पुरुष पीछे, महिलाएं तेजी से बढ़ी आगे
लखनऊ
194 पदों में 95 बनीं परिचालक, पुरुष चालक बनने से कतराए, जानें कितनी मिलती है तनख्वाह, क्यों कम है पुरुषों का रुझान     (फोटो सोर्स : Information Department )   

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 07:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मौसम का डबल अटैक, दक्षिण में मूसलाधार बारिश, उत्तर में शीतलहर… यूपी में बढ़ रही ठंड की रफ्तार

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लखनऊ की मेनका सोनी बनीं रेड मंड की पहली भारतीय-अमेरिकी महिला काउंसिलर, गीता हाथ में लेकर ली शपथ

लखनऊ की बेटी मेनका सोनी ने रचा इतिहास, वाशिंगटन के रेडमंड की पहली भारतीय-अमेरिकी महिला सिटी काउंसिलर बनीं   (फोटो सोर्स :Facebook News Grou
यूपी न्यूज

1971 के समुद्री शेर: दुश्मन को कंपा देने वाले भारतीय नौ सैनिकों की वीरगाथा, यूपी के बेटों ने रचा इतिहास

समुद्र के सिपाही: 1971 के वो योद्धा, जिन्हें दुश्मन आज भी ‘समुद्री शेर’ कहकर याद करता है (फोटो सोर्स :Facebook News Group)
लखनऊ

UP Roadway: रोडवेज में महिलाओं की धमाकेदार एंट्री, परिचालक पदों पर रचा इतिहास-पुरुष पीछे, महिलाएं तेजी से बढ़ी आगे

194 पदों में 95 बनीं परिचालक, पुरुष चालक बनने से कतराए, जानें कितनी मिलती है तनख्वाह, क्यों कम है पुरुषों का रुझान     (फोटो सोर्स : Information Department )   
लखनऊ

Lucknow में अवैध विदेशियों के खिलाफ कड़ा एक्शन, महापौर सड़कों पर उतरीं-कुर्सी रोड पर रातभर चली छापेमारी

महापौर सुषमा खरकवाल ने किया मौके पर निरीक्षण, नाम बदलकर रहने वालों की जांच में तेजी (फोटो सोर्स : Municipal Corporation Media Cell)
लखनऊ

UP Crime गोमती नगर हत्या: शारीरिक संबंध ना बनाने पर मिली मौत, आरोपी गिरफ्तार

शारीरिक संबंध का वादा न निभाने पर महिला की निर्मम हत्या (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.