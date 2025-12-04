UP Roadway: रोडवेज में महिलाओं की धमाकेदार एंट्री, परिचालक पदों पर रचा इतिहास-पुरुष पीछे, महिलाएं तेजी से बढ़ी आगे

Women Drive Change UP Roadways: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) में चल रही संविदा भर्तियों ने एक दिलचस्प तस्वीर पेश की है। बसों की कमान संभालने के लिए जहां पुरुष पीछे हटते दिख रहे हैं, वहीं महिलाएं उत्साह के साथ आगे आ रही हैं। यह बदलाव न सिर्फ सामाजिक सोच में परिवर्तन का संकेत है, बल्कि प्रदेश में महिला रोजगार के नए अध्याय को भी खोल रहा है। इस वर्ष रोडवेज में हुई दो प्रमुख संविदा भर्तियों में कुल 194 पदों में से 95 महिलाएं परिचालक बनी हैं, यानी 49 प्रतिशत महिलाएं अब बसों में टिकटिंग और संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगी।