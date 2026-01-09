9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘…उमर खालिद की विचारधारा का जिन्न आ चुका है’, CM ममता बनर्जी पर भी दिनेश शर्मा ने साधा निशाना

Dinesh Sharma On CM Mamata Banerjee: दिनेश शर्मा ने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। दिनेश शर्मा ने कहा कि ममता बनर्जी को लग रहा है कि कुशासन के कारण उनकी सत्ता जाने वाली है, इसलिए SIR को रोकने की बात कर रही हैं।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Jan 09, 2026

mp dinesh sharma targeted west bengal cm mamata banerjee made big statement

दिनेश शर्मा ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। फोटो सोर्स-IANS

Dinesh Sharma On CM Mamata Banerjee: राहुल गांधी द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनमी कहे जाने पर BJP सांसद दिनेश शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का हर अनुमान गलत साबित होता है। दुनिया में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।

'भारत की अर्थव्यवस्था 7.4 प्रतिशत से भी तेज गति से आगे बढ़ी'

उन्होंने कहा कि RBI ने 7.3 प्रतिशत अर्थव्यवस्था में उछाल का अनुमान लगाया था। IMF समेत अन्य संस्थानों ने इसे 6.5 से 7 प्रतिशत के आसपास बताया था, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था 7.4 प्रतिशत से भी तेज गति से आगे बढ़ी है। इसका मुख्य कारण निजी उपभोग और घरेलू मांग रही है।

सरकार ने शुरूआती इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, '' सरकार ने शुरूआती इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया है। सेवा क्षेत्र में भी 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही वित्तीय सेवाओं, IT सेक्टर और अन्य सेक्टरों में 9.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। व्यापार और होटल्स में भी 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सेवा निर्यात में भी 8 से 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, इनकम टैक्स और GST में सुधारों से उपभोक्ताओं और व्यवसायों को राहत, कच्चे तेल की कम कीमतें और RBI की ब्याज दर में कटौती के कारण यह सब संभव हुआ है। यह भारत के लिए अद्भुत है।''

ये भी पढ़ें

‘BJP बंगाल पर जबरदस्ती कब्जा कर कुचलना चाहती है’, अखिलेश यादव ने हार का प्रमाण बताया
लखनऊ
akhilesh yadav said on ed raid on i pac office first proof of bjp defeat bengal

CM ममता बनर्जी पर दिनेश शर्मा ने साधा निशाना

BJP सांसद दिनेश शर्मा ने कि भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर चल रही राजनीति पर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि ममता बनर्जी को लग रहा है कि कुशासन के कारण उनकी सत्ता जाने वाली है, इसलिए SIR को रोकने की बात कर रही हैं। बिहार जैसे राज्य में SIR हो चुका है। अन्य राज्यों में 70 प्रतिशत तक यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो क्या पश्चिम बंगाल कोई अलग राज्य है?

उन्होंने कहा, '' उन्होंने कहा कि अगर कोई सरकार के एक्शन पर रिएक्शन की बात करता है, तो सरकार के पास कठोर दंड का विकल्प भी है। दंड ही नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा कि 3 पीढ़ियां याद रखेंगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह हिंदू है या मुसलमान। कानून को हाथ में लेने वालों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। संवैधानिक तरीके से की गई कार्रवाई के खिलाफ अगर कोई असंवैधानिक तरीके से रुकावट पैदा करेगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का विकल्प भी है।''

'तिहाड़ जेल इंतजार कर रहा है'

उन्होंने कहा कि PM मोदी और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने वालों में शरजील इमाम और उमर खालिद की विचारधारा का जिन्न आ चुका है। इन लोगों का तिहाड़ जेल इंतजार कर रहा है।

ये भी पढ़ें

बृजभूषण सिंह के बुलावे पर पहुंचे अवधी सिंगर संजय यदुवंशी को क्यों किया गया नजरबंद? ‘108 पर लद के जाबा’….
गोंडा
awadhi singer sanjay yaduvanshi arrived at brijbhushan singh invitation placed under house arrest know why

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 05:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘…उमर खालिद की विचारधारा का जिन्न आ चुका है’, CM ममता बनर्जी पर भी दिनेश शर्मा ने साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘BJP बंगाल पर जबरदस्ती कब्जा कर कुचलना चाहती है’, अखिलेश यादव ने हार का प्रमाण बताया

akhilesh yadav said on ed raid on i pac office first proof of bjp defeat bengal
लखनऊ

शैली ट्रेडर्स के जरिए कोडीन सिरप की तस्करी, ईडी जांच में 800 करोड़ के अवैध कारोबार का खुलासा

अवैध कारोबार से शुभम जायसवाल ने कमाए करीब ₹800 करोड़, ईडी की जांच में सनसनीखेज खुलासे (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

योगी सरकार को बड़ी औद्योगिक सफलता, लखनऊ में अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन फैक्ट्री शुरू

निवेश और उद्योग के लिए आकर्षण का केंद्र बनता यूपी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ग्लोबल आईटी हब बनने की ओर, युवाओं के लिए बढ़े रोजगार

बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश अनुकूल नीतियों और निर्यात आधारित उद्योगों से युवाओं के लिए बढ़े रोजगार के अवसर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, प्रयागराज-वाराणसी समेत कई जिलों में टूटे जनवरी के रिकॉर्ड

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यूपी में भीषण ठंड और कोहरे का कहर, 11 जनवरी तक मौसम में क्रमिक सुधार के संकेत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.