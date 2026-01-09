‘…उमर खालिद की विचारधारा का जिन्न आ चुका है’, CM ममता बनर्जी पर भी दिनेश शर्मा ने साधा निशाना

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, '' सरकार ने शुरूआती इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया है। सेवा क्षेत्र में भी 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही वित्तीय सेवाओं, IT सेक्टर और अन्य सेक्टरों में 9.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। व्यापार और होटल्स में भी 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सेवा निर्यात में भी 8 से 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, इनकम टैक्स और GST में सुधारों से उपभोक्ताओं और व्यवसायों को राहत, कच्चे तेल की कम कीमतें और RBI की ब्याज दर में कटौती के कारण यह सब संभव हुआ है। यह भारत के लिए अद्भुत है।''