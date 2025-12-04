UP Crime गोमती नगर हत्या: शारीरिक संबंध ना बनाने पर मिली मौत, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार मामला गोमतीनगर के एक छोटे से आवासीय क्षेत्र में घटित हुआ। अभियुक्त देवेन्द्र ने महिला से शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। महिला ने शराब पिलाने पर साथ चलने की अनुमति दी, लेकिन बाद में जब महिला ने संबंध बनाने से इनकार किया और पैसों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, तो आरोपी गुस्से में आ गए। सूत्रों के अनुसार, घटना स्थल पर दोनों आरोपी शराब के नशे में थे। गुस्से और तनाव के बीच उन्होंने महिला को धक्का दे दिया। महिला का सिर एक तख्ते से टकराया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया था। पुलिस ने बताया कि यह हत्या पूरी तरह से आरोपियों के स्वार्थ और क्षणिक क्रोध के कारण हुई, और कोई पूर्व नियोजन का सबूत फिलहाल नहीं मिला है।