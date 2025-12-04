UP Crime गोमती नगर हत्या: शारीरिक संबंध ना बनाने पर मिली मौत, आरोपी गिरफ्तार

शारीरिक संबंध का वादा न निभाने पर महिला की निर्मम हत्या (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
UP Police Action Shocking Murder in Lucknow: लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में एक महिला की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों देवेन्द्र और सूरज पाल को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में दोनों ने घटना का चौंकाने वाला खुलासा किया है। घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है और लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है।
पुलिस के अनुसार मामला गोमतीनगर के एक छोटे से आवासीय क्षेत्र में घटित हुआ। अभियुक्त देवेन्द्र ने महिला से शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। महिला ने शराब पिलाने पर साथ चलने की अनुमति दी, लेकिन बाद में जब महिला ने संबंध बनाने से इनकार किया और पैसों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, तो आरोपी गुस्से में आ गए। सूत्रों के अनुसार, घटना स्थल पर दोनों आरोपी शराब के नशे में थे। गुस्से और तनाव के बीच उन्होंने महिला को धक्का दे दिया। महिला का सिर एक तख्ते से टकराया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया था। पुलिस ने बताया कि यह हत्या पूरी तरह से आरोपियों के स्वार्थ और क्षणिक क्रोध के कारण हुई, और कोई पूर्व नियोजन का सबूत फिलहाल नहीं मिला है।
लखनऊ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों को घटना के कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में देवेन्द्र और सूरज ने हत्या की पूरी प्रक्रिया को स्वीकार किया। दोनों का कहना है कि यह एक अचानक हुई घटना थी, जिसमें गुस्से और शराब का मिश्रण शामिल था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्हें घटना स्थल और महिला के साथ हुई बातचीत के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए कहा गया। यह घटना न केवल दुखद है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा की जरूरत को फिर से उजागर करती है। अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, और न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो रही है।
गोमतीनगर इलाके के लोग इस घटना से स्तब्ध हैं। स्थानीय निवासी अनुपम ने कहा कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे इलाके में ऐसा कुछ होगा। यह घटना महिलाओं की सुरक्षा के मामले में गंभीर चिंता का विषय है। पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन हमें भी सतर्क रहना होगा। कई लोग आरोपियों की गिरफ्तारी को सही कदम मानते हुए कह रहे हैं कि यह संदेश देता है कि अपराधियों को बगैर कानून के डर के नहीं छोड़ना चाहिए।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन और आसपास के CCTV फुटेज की जांच की जा रही है ताकि पूरी घटना का सम्पूर्ण सच सामने आ सके।
