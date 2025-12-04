4 दिसंबर 2025,

लखनऊ

UP Crime गोमती नगर हत्या: शारीरिक संबंध ना बनाने पर मिली मौत, आरोपी गिरफ्तार

UP Police Action : लखनऊ के गोमतीनगर में महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपियों देवेन्द्र और सूरज पाल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि शारीरिक संबंध का वादा पूरा न करने पर दोनों ने गुस्से में महिला को धक्का दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, उसके बाद शव को सड़क किनारे फेंक दिया।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 04, 2025

शारीरिक संबंध का वादा न निभाने पर महिला की निर्मम हत्या (फोटो सोर्स : Police Media Cell )

शारीरिक संबंध का वादा न निभाने पर महिला की निर्मम हत्या (फोटो सोर्स : Police Media Cell )

UP Police Action Shocking Murder in Lucknow: लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में एक महिला की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों देवेन्द्र और सूरज पाल को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में दोनों ने घटना का चौंकाने वाला खुलासा किया है। घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है और लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है।

हत्या का तरीका

पुलिस के अनुसार मामला गोमतीनगर के एक छोटे से आवासीय क्षेत्र में घटित हुआ। अभियुक्त देवेन्द्र ने महिला से शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। महिला ने शराब पिलाने पर साथ चलने की अनुमति दी, लेकिन बाद में जब महिला ने संबंध बनाने से इनकार किया और पैसों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, तो आरोपी गुस्से में आ गए। सूत्रों के अनुसार, घटना स्थल पर दोनों आरोपी शराब के नशे में थे। गुस्से और तनाव के बीच उन्होंने महिला को धक्का दे दिया। महिला का सिर एक तख्ते से टकराया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया था। पुलिस ने बताया कि यह हत्या पूरी तरह से आरोपियों के स्वार्थ और क्षणिक क्रोध के कारण हुई, और कोई पूर्व नियोजन का सबूत फिलहाल नहीं मिला है।

गिरफ्तारी और पूछताछ

लखनऊ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों को घटना के कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में देवेन्द्र और सूरज ने हत्या की पूरी प्रक्रिया को स्वीकार किया। दोनों का कहना है कि यह एक अचानक हुई घटना थी, जिसमें गुस्से और शराब का मिश्रण शामिल था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्हें घटना स्थल और महिला के साथ हुई बातचीत के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए कहा गया। यह घटना न केवल दुखद है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा की जरूरत को फिर से उजागर करती है। अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, और न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो रही है।

स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रिया

गोमतीनगर इलाके के लोग इस घटना से स्तब्ध हैं। स्थानीय निवासी अनुपम ने कहा कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे इलाके में ऐसा कुछ होगा। यह घटना महिलाओं की सुरक्षा के मामले में गंभीर चिंता का विषय है। पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन हमें भी सतर्क रहना होगा। कई लोग आरोपियों की गिरफ्तारी को सही कदम मानते हुए कह रहे हैं कि यह संदेश देता है कि अपराधियों को बगैर कानून के डर के नहीं छोड़ना चाहिए।

पुलिस की कार्रवाई 

  • लखनऊ पुलिस ने इस हत्या मामले में त्वरित कदम उठाते हुए
  • दोनों आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी
  • घटना स्थल का फोरेंसिक जांच
  • महिला के शव की पोस्टमार्टम प्रक्रिया
  • साक्ष्य इकट्ठा करना और CCTV फुटेज की जांच
  • जैसी कार्रवाइयाँ की हैं।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन और आसपास के CCTV फुटेज की जांच की जा रही है ताकि पूरी घटना का सम्पूर्ण सच सामने आ सके।

