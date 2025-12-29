यूपी में लेखपाल बनने के लिए क्या चाहिए योग्यता? मेडिकल, महंगाई भत्ता के साथ ये मिलती हैं सुविधाएं

UP Lekhpal Recruitment 2025
Up Lekhpal Ke Liye Qualification : उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल भर्ती को लेकर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। UPSSSC ने यूपी में होने लेखपाल भर्ती के 7994 पदों पर आरक्षण रोस्टर में बड़ा संशोधन किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विरोध और सपा के दबाव के चलते सामान्य वर्ग के पदों में बड़ी कटौती की गई है, वहीं OBC, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षित पदों को बढ़ाने का काम किया गया है। लेखपाल भर्ती के इन सभी 7994 पदों पर 29 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं।
लेखपाल बनने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) पास होना जरूरी। साथ ही UPSSSC की PET (Preliminary Eligibility Test) पास की हो, लेकिन PET में जीरो या नेगेटिव स्कोर वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष (आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी) होनी चाहिए। साथ अन्य योग्यता में NCC 'B' सर्टिफिकेट या टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल सेवा वाले को प्राथमिकता मिलती है।
7वें वेतन आयोग के अनुसार लेखपालों की सैलरी Rs.21,700-Rs.69,100 (पे लेवल-3) + Rs.2,000 ग्रेड पे मिलता है। वहीं शुरुआती सैलरी की बात करें, तो इन-हैंड सैलरी को मिलाकर Rs.30,000 से Rs.35,000 हर महीने मिलता है। सैलरी में शहर/गांव और DA के अनुसार थोड़ा बदलाव भी देखने मिलेगा। DA बढ़ने पर और ज्यादा सैलरी हो जाती है।
लेखपाल को सैलरी के अलावा ये सरकारी सुविधाएं मिलती हैं:-
महंगाई भत्ता (DA): महंगाई के अनुसार बढ़ता रहता है।
मकान किराया भत्ता (HRA): शहर के अनुसार (X, Y, Z कैटेगरी)।
यात्रा भत्ता (TA): आने-जाने के लिए।
मेडिकल सुविधाएं: खुद और परिवार के लिए।
पेंशन: न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के तहत।
लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC), ग्रुप इंश्योरेंस, हाउसिंग/ट्रांसपोर्ट सहायता आदि।
प्रमोशन: अच्छी सर्विस पर राजस्व निरीक्षक (Revenue Inspector) तक पदोन्नति करता है।
29 दिसंबर 2025 से 7994 पदों के लिए आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। अगर आप PET पास हैं, तो upsssc.gov.in पर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं।
