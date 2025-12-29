29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

यूपी में लेखपाल बनने के लिए क्या चाहिए योग्यता? मेडिकल, महंगाई भत्ता के साथ ये मिलती हैं सुविधाएं

UP Lekhpal Bharti 2025: उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती 2025 के लिए 7994 पदों पर आवेदन 29 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। UPSSSC ने आरक्षण रोस्टर में संशोधन किया है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Dec 29, 2025

UP Lekhpal Recruitment 2025

UP Lekhpal Recruitment 2025

Up Lekhpal Ke Liye Qualification : उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल भर्ती को लेकर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। UPSSSC ने यूपी में होने लेखपाल भर्ती के 7994 पदों पर आरक्षण रोस्टर में बड़ा संशोधन किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विरोध और सपा के दबाव के चलते सामान्य वर्ग के पदों में बड़ी कटौती की गई है, वहीं OBC, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षित पदों को बढ़ाने का काम किया गया है। लेखपाल भर्ती के इन सभी 7994 पदों पर 29 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं।

लेखपाल बनने के लिए योग्यता?

लेखपाल बनने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) पास होना जरूरी। साथ ही UPSSSC की PET (Preliminary Eligibility Test) पास की हो, लेकिन PET में जीरो या नेगेटिव स्कोर वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष (आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी) होनी चाहिए। साथ अन्य योग्यता में NCC 'B' सर्टिफिकेट या टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल सेवा वाले को प्राथमिकता मिलती है।

लेखपाल को कितनी मिलती है सैलरी?

7वें वेतन आयोग के अनुसार लेखपालों की सैलरी Rs.21,700-Rs.69,100 (पे लेवल-3) + Rs.2,000 ग्रेड पे मिलता है। वहीं शुरुआती सैलरी की बात करें, तो इन-हैंड सैलरी को मिलाकर Rs.30,000 से Rs.35,000 हर महीने मिलता है। सैलरी में शहर/गांव और DA के अनुसार थोड़ा बदलाव भी देखने मिलेगा। DA बढ़ने पर और ज्यादा सैलरी हो जाती है।

लेखपाल को क्या मिलती है सुविधाएं?

लेखपाल को सैलरी के अलावा ये सरकारी सुविधाएं मिलती हैं:-

महंगाई भत्ता (DA): महंगाई के अनुसार बढ़ता रहता है।

मकान किराया भत्ता (HRA): शहर के अनुसार (X, Y, Z कैटेगरी)।

यात्रा भत्ता (TA): आने-जाने के लिए।

मेडिकल सुविधाएं: खुद और परिवार के लिए।

पेंशन: न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के तहत।

लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC), ग्रुप इंश्योरेंस, हाउसिंग/ट्रांसपोर्ट सहायता आदि।

प्रमोशन: अच्छी सर्विस पर राजस्व निरीक्षक (Revenue Inspector) तक पदोन्नति करता है।

कैसे करें आवेदन?

29 दिसंबर 2025 से 7994 पदों के लिए आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। अगर आप PET पास हैं, तो upsssc.gov.in पर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 10:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी में लेखपाल बनने के लिए क्या चाहिए योग्यता? मेडिकल, महंगाई भत्ता के साथ ये मिलती हैं सुविधाएं

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

2025 में CO से ASP बने अनुज चौधरी; UP ब्यूरोक्रेसी में 5 ‘धाकड़’ IPS को मिली नई जिम्मेदारी

anuj chaudhary became asp from co in 2025 know which 5 famous ips officers got new responsibilities
लखनऊ

2026 में यूपीवासियों को छुट्टियों की सौगात, 24 सार्वजनिक अवकाश घोषित, कर्मचारियों और छात्रों में खुशी

2026 Public Holiday Schedule: (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

कुमार विश्वास बोले- नाव के बदले देना पड़ा मंत्री पद, कबि की टिप्पणी के बाद छिड़ गई नई बहस

डॉ कुमार विश्वास फोटो सोर्स @DrKumarVishvas X account
लखनऊ

New Year पर यूपी में मौसम का कहर! झमाझम बारिश के साथ पड़ेगी कंपकंपा देने वाली ठंड, IMD का अलर्ट

नए साल से पहले यूपी में कहर बनकर आएगी ठंड
लखनऊ

Cold Wave : भीषण ठंड बनी दिल की दुश्मन, हार्ट अटैक मरीजों में 30 प्रतिशत उछाल, अस्पतालों में बढ़ा दबाव

लखनऊ समेत प्रदेश भर में सर्दी बनी जानलेवा (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.