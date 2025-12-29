यूपी में लेखपाल बनने के लिए क्या चाहिए योग्यता? मेडिकल, महंगाई भत्ता के साथ ये मिलती हैं सुविधाएं

Up Lekhpal Ke Liye Qualification : उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल भर्ती को लेकर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। UPSSSC ने यूपी में होने लेखपाल भर्ती के 7994 पदों पर आरक्षण रोस्टर में बड़ा संशोधन किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विरोध और सपा के दबाव के चलते सामान्य वर्ग के पदों में बड़ी कटौती की गई है, वहीं OBC, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षित पदों को बढ़ाने का काम किया गया है। लेखपाल भर्ती के इन सभी 7994 पदों पर 29 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं।