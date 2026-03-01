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UP Transfer News: योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 7 IAS और 4 PCS अधिकारियों के तबादले

UP Government Transfers: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सात आईएएस और चार पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कई महत्वपूर्ण विभागों और जिलों में नई जिम्मेदारियां देकर शासन व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की गई है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Mar 13, 2026

सात आईएएस और चार पीसीएस अधिकारियों के तबादले, कई विभागों को मिले नए अधिकारी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

सात आईएएस और चार पीसीएस अधिकारियों के तबादले, कई विभागों को मिले नए अधिकारी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UP Government Transfers 7 IAS and 4 PCS: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सात आईएएस और चार पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। जारी आदेशों के अनुसार कई महत्वपूर्ण विभागों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। इस फेरबदल के तहत गृह, लोक निर्माण, सार्वजनिक उद्यम, पर्यटन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण समेत कई विभागों में जिम्मेदारियां बदली गई हैं।

सरकार की ओर से किए गए इन तबादलों को प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और विभागों के बेहतर संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों को उनके अनुभव और प्रशासनिक क्षमता के आधार पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

प्रकाश बिंदु बने सचिव गृह

तबादलों की सूची में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रकाश बिंदु को गृह विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। गृह विभाग राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है, जो कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक समन्वय से जुड़ा होता है। उनकी नियुक्ति को कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

डॉ. लोकेश एम को लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी

आईएएस अधिकारी डॉ. लोकेश एम को सचिव लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) बनाया गया है। यह विभाग राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण एवं रखरखाव का जिम्मा संभालता है। राज्य में तेजी से बढ़ रहे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को देखते हुए इस विभाग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।

महेंद्र प्रसाद को विशेष सचिव उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग

आईएएस अधिकारी महेंद्र प्रसाद को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात किया गया है। यह विभाग प्रशासनिक समन्वय और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मीना शर्मा को प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग

सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मीना शर्मा को सार्वजनिक उद्यम विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया है। इस विभाग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न सरकारी उपक्रमों और निगमों की निगरानी तथा संचालन की जिम्मेदारी होती है। सरकार की मंशा है कि सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाए।

संजय कुमार बने प्रशासन व प्रबंधन अकादमी के निदेशक

आईएएस अधिकारी संजय कुमार को उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी का निदेशक बनाया गया है। यह संस्थान राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र है। यहां अधिकारियों को प्रशासनिक दक्षता और आधुनिक प्रबंधन तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

रघुवीर को विशेष सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सरकार ने रघुवीर को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात किया है। यह विभाग दिव्यांगजनों के कल्याण, उनके अधिकारों की रक्षा और विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। सरकार की योजना है कि दिव्यांगजनों के लिए चल रही योजनाओं को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।

आशीष कुमार को पर्यटन और धर्मार्थ कार्य विभाग की जिम्मेदारी

आईएएस अधिकारी आशीष कुमार को राज्य पर्यटन विभाग का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें धर्मार्थ कार्य विभाग में विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई नई योजनाएं चला रही है। ऐसे में इस विभाग की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

चार पीसीएस अधिकारियों के भी तबादले

आईएएस अधिकारियों के साथ-साथ राज्य सरकार ने चार पीसीएस अधिकारियों के भी तबादले किए हैं।

  • प्रदीप कुमार सिंह बने उप जिलाधिकारी गोंडा

पीसीएस अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह को गोंडा जिले में उप जिलाधिकारी (एसडीएम) के पद पर तैनात किया गया है। जिला प्रशासन में एसडीएम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं।

  • सुरेंद्र कुमार को कानपुर मंडल में नई जिम्मेदारी

सुरेंद्र कुमार को कानपुर मंडल में अपर आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। यह पद मंडल स्तर पर प्रशासनिक कार्यों के समन्वय के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

  • वेद प्रिय आर्य बने एडीएम न्यायिक मथुरा

पीसीएस अधिकारी वेद प्रिय आर्य को मथुरा में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) के पद पर तैनात किया गया है। इस पद पर रहते हुए वे राजस्व और न्यायिक मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की निगरानी करेंगे।

  • गुलाब सिंह को कुशीनगर में एडीएम न्यायिक की जिम्मेदारी

गुलाब सिंह को कुशीनगर में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) के पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी जिम्मेदारी जिले में न्यायिक और राजस्व से जुड़े मामलों का प्रभावी निपटारा सुनिश्चित करना होगी।

विकास योजनाओं को मिलेगी गति

सरकार का मानना है कि इन तबादलों के बाद संबंधित विभागों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में और तेजी आएगी। विशेष रूप से लोक निर्माण, पर्यटन, सार्वजनिक उद्यम और गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई नियुक्तियों से कामकाज में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में प्रशासनिक सुधारों पर विशेष जोर दिया गया है। शासन की प्राथमिकता है कि विभागों में बेहतर समन्वय हो और योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से किया जाए।अधिकारियों के तबादले भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा माने जा रहे हैं।

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Updated on:

13 Mar 2026 11:09 pm

Published on:

13 Mar 2026 10:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Transfer News: योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 7 IAS और 4 PCS अधिकारियों के तबादले

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