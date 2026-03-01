UP Transfer News: योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 7 IAS और 4 PCS अधिकारियों के तबादले

UP Government Transfers 7 IAS and 4 PCS: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सात आईएएस और चार पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। जारी आदेशों के अनुसार कई महत्वपूर्ण विभागों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। इस फेरबदल के तहत गृह, लोक निर्माण, सार्वजनिक उद्यम, पर्यटन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण समेत कई विभागों में जिम्मेदारियां बदली गई हैं।