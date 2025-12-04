Western Disturbance: तापमान में बढ़ोतरी से मिली राहत थोड़ी देर की, पश्चिमी विक्षोभ हटते ही अगले सप्ताह लखनऊ में ठंड तेज

वीकेंड तक सामान्य रहेगा मौसम, अगले हफ़्ते बढ़ेगी ठंड की तीव्रता (फोटो सोर्स : Meteorological Department )
Cold Wave UP: लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड का असर पिछले दो दिनों की तुलना में कमजोर हुआ है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि यह राहत ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। राजधानी में बुधवार को न्यूनतम तापमान में करीब ढाई डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद मौसम सामान्य स्तर के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार, यह रुझान आने वाले दो दिनों तक जारी रहेगा और शनिवार से तापमान फिर से सामान्य स्तर पर लौट आएगा। इसके बाद अगले सप्ताह से ठंड में दोबारा तेजी आने के आसार हैं।
राज्य मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि 1 और 2 दिसंबर को उत्तर-पश्चिमी हवाएं लगातार मैदानों की ओर बढ़ रही थीं, जिनके कारण रात में तापमान तेजी से गिरा था। पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली इन ठंडी हवाओं ने शहर सहित आसपास के जिलों में ठंड को अचानक बढ़ा दिया था।
लेकिन बुधवार को हिमालयी क्षेत्र पर सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) ने यह प्रवाह रोक दिया। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ठंडी हवाओं का रुख बदल गया और मैदानों में अपेक्षाकृत गर्म वायु पहुंची। इसके चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ शनिवार तक कमजोर पड़ जाएगा, जिसके बाद उत्तर पश्चिमी हवाएं दोबारा सक्रिय होंगी। इनके लौटते ही रात के तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी और अगले हफ्ते ठंड एक बार फिर तेज हो जाएगी।
राजधानी लखनऊ में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जो सामान्य से एक डिग्री कम था। यह इस सीज़न की शुरुआती ठंड में सबसे कम तापमानों में से एक था। लेकिन बुधवार को न्यूनतम तापमान बढ़कर 12.4 डिग्री हो गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री ज्यादा है। अधिकतम तापमान भी मामूली बढ़ोतरी के साथ 26.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार और शुक्रवार को भी न्यूनतम तापमान 12–13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। इसके बाद शनिवार से यह तापमान फिर सामान्य स्तर पर आ जाएगा और अगले सप्ताह इसमें दोबारा गिरावट शुरू होगी। गुरुवार को शहर में सुबह के समय हल्की धुंध व दिन में हल्का धुंधलका रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान करीब 26 डिग्री और न्यूनतम लगभग 10 डिग्री रहने की संभावना है।
बुधवार को यूपी के तापमान आंकड़ों में मेरठ और मुजफ्फरनगर सबसे ठंडे रहे। दोनों शहरों में न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो प्रदेश में सबसे कम था। इसके अलावा बरेली में 8.2 डिग्री, जबकि बाराबंकी और अयोध्या दोनों में 8.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। राज्य के कई जिलों में सुबह हल्का कोहरा और दिन में साफ आसमान की स्थिति बनी रहेगी। कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट भी हो सकती है, लेकिन कड़ाके की ठंड अगले सप्ताह से ही शुरू होगी।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अपने ताज़ा पूर्वानुमान में बताया है कि दिसंबर से फरवरी तक की सर्दियां इस बार देश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक ठंडी रहने वाली हैं। संकेतों के अनुसार, निम्नलिखित क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है-
IMD के अनुसार, लगातार सक्रिय होते पश्चिमी विक्षोभ और बाद में होने वाली साफ-सुथरी रातों के कारण तापमान में तेज गिरावट आ सकती है। इस स्थिति में पाला गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है, जो किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है।
बुधवार को लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 176 दर्ज हुआ, जो ‘Moderate’ श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों के अनुसार, सर्दियों के दौरान प्रदूषण स्तर तेजी से बढ़ने का जोखिम रहता है क्योंकि वायु की गति धीमी हो जाती है और प्रदूषक कणों का अवसादन नहीं हो पाता। अगले कुछ दिनों में AQI में और गिरावट दर्ज हो सकती है।
तापमान में उतार-चढ़ाव ने आम लोगों को थोड़ा भ्रमित कर दिया है। पिछले सप्ताह अचानक आई ठंड से जहां लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए थे, वहीं अब बढ़े तापमान के कारण दिन में हल्का गर्माहट महसूस होने लगी है। दुकानदारों व बाजारों में दिन के समय भीड़ बढ़ी है, जबकि सुबह और शाम लोग अभी भी ठंड से राहत महसूस कर रहे हैं। स्कूलों में सुबह का समय विशेष रूप से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अगले सप्ताह से न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट घोषित की जा सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार-
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार