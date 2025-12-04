Western Disturbance: तापमान में बढ़ोतरी से मिली राहत थोड़ी देर की, पश्चिमी विक्षोभ हटते ही अगले सप्ताह लखनऊ में ठंड तेज

राजधानी लखनऊ में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जो सामान्य से एक डिग्री कम था। यह इस सीज़न की शुरुआती ठंड में सबसे कम तापमानों में से एक था। लेकिन बुधवार को न्यूनतम तापमान बढ़कर 12.4 डिग्री हो गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री ज्यादा है। अधिकतम तापमान भी मामूली बढ़ोतरी के साथ 26.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार और शुक्रवार को भी न्यूनतम तापमान 12–13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। इसके बाद शनिवार से यह तापमान फिर सामान्य स्तर पर आ जाएगा और अगले सप्ताह इसमें दोबारा गिरावट शुरू होगी। गुरुवार को शहर में सुबह के समय हल्की धुंध व दिन में हल्का धुंधलका रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान करीब 26 डिग्री और न्यूनतम लगभग 10 डिग्री रहने की संभावना है।