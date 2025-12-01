UP Cold Wave: दिसंबर की शुरुआत में ही पारा लुढ़का, पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन,यूपी में कड़ाके की सर्दी का आगाज़

यूपी में ठंड का पहला बड़ा थपेड़ा, रात का पारा 2–4 डिग्री गिरने का पूर्वानुमान (फोटो सोर्स : Patrika)
Cold Wave Intensifies in UP: दिसंबर की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश में सर्दी ने दस्तक तेज कर दी है। रविवार और सोमवार को चलीं तेज पछुआ हवाओं ने पूरे प्रदेश में ठिठुरन और गलन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान जारी किया है। पश्चिमी यूपी से लेकर मध्य और पूर्वी जिलों तक सर्दी का असर स्पष्ट रूप से बढ़ने लगा है। रविवार को कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया, जबकि कुछ क्षेत्रों में कोहरे की शुरुआत भी दिखाई दी। प्रदेशभर में शीतलहर के शुरुआती संकेत महसूस होने लगे हैं और आने वाले दिनों में ठंड और तीखी होने की संभावना जताई गई है।
दिसंबर के पहले ही सप्ताह में उत्तर भारत से आने वाली ठंडी पछुआ हवाओं ने उत्तर प्रदेश की जलवायु को काफी प्रभावित किया है। रविवार को 25–30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने दिन की धूप को बेअसर कर दिया। हवा की तीखेपन ने धूप की गर्माहट को कम कर दिया, जिससे दोपहर में भी हल्की सर्दी महसूस होती रही। सोमवार को जैसे ही पछुआ हवाओं का दबाव बढ़ा, तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम में कड़ाके की ठंड का अहसास बढ़ गया। आने वाले दिनों में यह सिलसिला तेज होने की संभावना है।
रविवार को बरेली प्रदेश का सबसे ठंडा जिला दर्ज किया गया, जहां रात का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इटावा में तापमान 9.4 डिग्री और नजीबाबाद में 9.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2–3 डिग्री कम है। इन जिलों में रात के समय गलन इतनी तेज रही कि घरों के बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सुबह के समय शीतलहर और कोहरे का प्रभाव भी दिखाई देने लगा है।
राजधानी लखनऊ में रविवार को तेज पछुआ हवाएं चलीं, जिसकी वजह से दिन के तापमान में 1.1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। दिन का अधिकतम तापमान 26.6°C रहा, जबकि रात का तापमान मामूली बढ़त के साथ 12.8°C रिकॉर्ड किया गया। हालांकि रात का तापमान थोड़ा बढ़ा, लेकिन हवा की नमी और गति की वजह से गलन पहले से अधिक महसूस हुई। शाम होते ही ठंड तेजी से बढ़ी और सर्द हवाओं ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया।
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार आने वाले दो दिन पछुआ हवाएं पूरे प्रदेश को प्रभावित करेंगी। तराई क्षेत्रों में मंगलवार सुबह से हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन और रात के तापमान में 2–4 डिग्री तक गिरावट आएगी। बुधवार से तापमान के और नीचे जाने और ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग का संकेत है कि यह ठंड की शुरुआत है और दिसंबर के मध्य तक पारा और तेजी से गिरेगा।
विशेषज्ञों के अनुसार इस समय,जम्मू–कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की पहाड़ियों से अत्यधिक ठंडी हवा मैदानों की ओर बढ़ रही है। बर्फबारी बढ़ने से हवाएं और अधिक शीतल हो रही हैं। यूपी के मैदानी इलाके खुले होने के कारण सर्द हवाओं का सीधा असर यहां ज्यादा होता है। पश्चिम से आने वाली पछुआ हवा में नमी कम होती है, जिससे मौसम सूखा और अधिक ठंडा महसूस होता है। इन स्थितियों के चलते यूपी के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है।
मौसम विभाग के अनुसार,7 दिसंबर तक तापमान में धीरे-धीरे गिरावट जारी रहेगी। 8 दिसंबर से यूपी के कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति बन सकती है। 10 दिसंबर के बाद ठंड अपने चरम पर रहने के संकेत हैं।
ये अनुमान बताते हैं कि इस बार दिसंबर की शुरुआत से ही कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिलेगा।
मौसम विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि सुबह-शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनें। तापमान में गिरावट के समय खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित रखें। घर में हीटर का उपयोग सावधानी से करें। धुंध में वाहन चलाते समय फॉग लाइट्स और लो बीम का प्रयोग करें।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार