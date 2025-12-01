UP Cold Wave: दिसंबर की शुरुआत में ही पारा लुढ़का, पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन,यूपी में कड़ाके की सर्दी का आगाज़

Cold Wave Intensifies in UP: दिसंबर की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश में सर्दी ने दस्तक तेज कर दी है। रविवार और सोमवार को चलीं तेज पछुआ हवाओं ने पूरे प्रदेश में ठिठुरन और गलन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान जारी किया है। पश्चिमी यूपी से लेकर मध्य और पूर्वी जिलों तक सर्दी का असर स्पष्ट रूप से बढ़ने लगा है। रविवार को कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया, जबकि कुछ क्षेत्रों में कोहरे की शुरुआत भी दिखाई दी। प्रदेशभर में शीतलहर के शुरुआती संकेत महसूस होने लगे हैं और आने वाले दिनों में ठंड और तीखी होने की संभावना जताई गई है।