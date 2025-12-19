UP BJP New State President: प्रदेश अध्यक्ष बनना डिमोशन नहीं, संगठन की बड़ी जिम्मेदारी है : नये भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी

UP BJP Gets New State President: उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को प्रदेश भाजपा की कमान सौंपे जाने के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की टिप्पणी पर अब भाजपा की ओर से तीखा जवाब आया है। नये प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का पद कोई डिमोशन नहीं बल्कि पार्टी की सबसे बड़ी और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। उन्होंने कहा कि भाजपा में पद नहीं, दायित्व महत्वपूर्ण होता है और एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जो भी जिम्मेदारी सौंपती है, उसे सौभाग्य मानकर निभाया जाता है।