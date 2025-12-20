‘मैं भी क्षत्रिय हूँ…’ धनंजय सिंह के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, बृजभूषण ने भी दिया समर्थन

दूसरी तरफ अखिलेश यादव के क्षत्रिय बयान को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश के बयान का समर्थन करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वे जन्म से ही यदुवंशी क्षत्रिय हैं और वे भगवान कृष्ण के वंशज हैं, जिसके कारण वे क्षत्रिय ही हैं। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान के सियासी पारा हाई हो गया है । राजनीतिक जानकारों के अनुसार अखिलेश यादव का यह बयान एंटी-ठाकुर छवि को बदलने के लिए दिया गया है, जिससे वे 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक नया नैरेटिव गढ़ सकें।