‘मैं भी क्षत्रिय हूँ…’ धनंजय सिंह के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, बृजभूषण ने भी दिया समर्थन

धनंजय सिंह के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार
UP Politics: यूपी में कोडीन कफ सिरप घोटाला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें लगातार वार-पलटवार का खेल चल रहा है। वहीं इस केस में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बता दें कफ सिरप मामले में धनंजय सिंह का नाम आने के बाद के अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ बयान दिया था, जिसके बाद धनंजय सिंह ने उन्हें क्षत्रिय विरोधी बताते हुए पलटवार किया था।
इस मामले में एक मोड आ गया है, जब अखिलेश यादव ने खुद को क्षत्रिय बताते हुए धनंजय सिंह पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि 'मैं भी तो क्षत्रिय ही हूं', आखिर क्षत्रिय कौन है, ये कौन तय करेगा' । कफ सिरप मामले में पूरे यूपी में सियासी भूचाल मचा हुआ है। पक्ष-विपक्ष में लगातार वार-पलटवार का खेल चल रहा है। वहीं इस केस में अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए धनंजय सिंह पर निशाना साधा था, जिसके जवाब में धनंजय सिंह ने उन्हें 'एंटी ठाकुर' बताते हुए पलवार किया था।
दूसरी तरफ अखिलेश यादव के क्षत्रिय बयान को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश के बयान का समर्थन करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वे जन्म से ही यदुवंशी क्षत्रिय हैं और वे भगवान कृष्ण के वंशज हैं, जिसके कारण वे क्षत्रिय ही हैं। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान के सियासी पारा हाई हो गया है । राजनीतिक जानकारों के अनुसार अखिलेश यादव का यह बयान एंटी-ठाकुर छवि को बदलने के लिए दिया गया है, जिससे वे 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक नया नैरेटिव गढ़ सकें।
धनंजय सिंह और बृजभूषण सिंह दोनों की क्षत्रिय नेता हैं। दोनों के बीच गहरी दोस्ती भी मानी जाती है, लेकिन अखिलेश यादव के समर्थन में दिए गए बयान के बाद सियासी पारा भी गरमाने वाला है। वहीं धनंजय सिंह ने पहले ही कह दिया है कि वे अखिलेश और सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और उनको माफी मांगने के लिए मजबूर कर देंगे।
