लखनऊ

'मैं भी क्षत्रिय हूँ…' धनंजय सिंह के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, बृजभूषण ने भी दिया समर्थन

UP Politics: यूपी में कोडीन कफ सिरप घोटाला गर्माया हुआ है, जिसमें पूर्व सांसद धनंजय सिंह और अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी जोरों पर है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Dec 20, 2025

धनंजय सिंह के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार

धनंजय सिंह के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार

UP Politics: यूपी में कोडीन कफ सिरप घोटाला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें लगातार वार-पलटवार का खेल चल रहा है। वहीं इस केस में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बता दें कफ सिरप मामले में धनंजय सिंह का नाम आने के बाद के अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ बयान दिया था, जिसके बाद धनंजय सिंह ने उन्हें क्षत्रिय विरोधी बताते हुए पलटवार किया था।

अखिलेश यादव ने खुद को क्यों कहा क्षत्रिय?

इस मामले में एक मोड आ गया है, जब अखिलेश यादव ने खुद को क्षत्रिय बताते हुए धनंजय सिंह पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि 'मैं भी तो क्षत्रिय ही हूं', आखिर क्षत्रिय कौन है, ये कौन तय करेगा' । कफ सिरप मामले में पूरे यूपी में सियासी भूचाल मचा हुआ है। पक्ष-विपक्ष में लगातार वार-पलटवार का खेल चल रहा है। वहीं इस केस में अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए धनंजय सिंह पर निशाना साधा था, जिसके जवाब में धनंजय सिंह ने उन्हें 'एंटी ठाकुर' बताते हुए पलवार किया था।

अखिलेश यादव को मिला बृजभूषण का समर्थन

दूसरी तरफ अखिलेश यादव के क्षत्रिय बयान को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश के बयान का समर्थन करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वे जन्म से ही यदुवंशी क्षत्रिय हैं और वे भगवान कृष्ण के वंशज हैं, जिसके कारण वे क्षत्रिय ही हैं। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान के सियासी पारा हाई हो गया है । राजनीतिक जानकारों के अनुसार अखिलेश यादव का यह बयान एंटी-ठाकुर छवि को बदलने के लिए दिया गया है, जिससे वे 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक नया नैरेटिव गढ़ सकें।

धनंजय सिंह और बृजभूषण सिंह दोनों की क्षत्रिय नेता हैं। दोनों के बीच गहरी दोस्ती भी मानी जाती है, लेकिन अखिलेश यादव के समर्थन में दिए गए बयान के बाद सियासी पारा भी गरमाने वाला है। वहीं धनंजय सिंह ने पहले ही कह दिया है कि वे अखिलेश और सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और उनको माफी मांगने के लिए मजबूर कर देंगे।

Published on:

20 Dec 2025 01:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘मैं भी क्षत्रिय हूँ…’ धनंजय सिंह के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, बृजभूषण ने भी दिया समर्थन

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

Cold Wave: कड़ाके की ठंड का कहर, एसी कोच भी फेल, यात्री स्टेशन फर्श पर रात काटने को मजबूर

ठंड से कांपे यात्री, स्टेशन बने शरणस्थल: लखनऊ में शीतलहर और कोहरे ने बिगाड़ा जनजीवन (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

Good News: शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को मिल सकती है बड़ी राहत, मानदेय बढ़ाने पर सरकार जल्द लेगी फैसला

यूपी विधान परिषद में शिक्षामित्रों-अनुदेशकों के मानदेय पर बड़ी उम्मीद: सरकार जल्द ले सकती है फैसला, सदन में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा (फोटो सोर्स : फाइल फोटो )
लखनऊ

UP: छत पर खेलती तीन साल की बच्ची के सिर में लगी गोली, सर्जरी के बाद आया सच

मामूली चोट समझ डॉक्टर ने टांके लगाए; सर्जरी के बाद हालत स्थिर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP Winter Session : शीतकालीन सत्र में कोडीन कांड, इस्तीफे की चुनौती और पोस्टर-प्रदर्शन से गरमाया सदन, आइये जानें किसने क्या कहा

यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू, सत्र के पहले दिन संग्राम   (फोटो सोर्स :   Ritesh Singh )     
लखनऊ

UP Schools Cancel Holiday: 25 दिसंबर को नहीं मिलेगी छुट्टी, स्कूलों में होंगे विशेष कार्यक्रम होंगे, जारी हुआ आदेश

25 दिसंबर को स्कूलों में छुट्टी नहीं, अटल जयंती पर विशेष कार्यक्रम और छात्रों की अनिवार्य उपस्थिति (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
