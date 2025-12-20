Cold Wave: कड़ाके की ठंड का कहर, एसी कोच भी फेल, यात्री स्टेशन फर्श पर रात काटने को मजबूर

इस बार की ठंड ने सिर्फ जनरल या स्लीपर कोच तक ही सीमित नहीं रही। आरक्षित और एसी श्रेणी के यात्री भी ठंड से बेहाल दिखे। यात्रियों का कहना है कि बोगियों के अंदर तापमान नियंत्रित रखने की व्यवस्था नाकाफी साबित हुई। लखनऊ-यशवंतपुर एक्सप्रेस और उत्सर्ग एक्सप्रेस के यात्रियों ने भी इसी तरह की परेशानी बताई। उत्सर्ग एक्सप्रेस की थर्ड एसी इकॉनमी बोगी एम-2 में सफर कर रहे कुमार राहुल ने बताया कि महंगा टिकट लेने के बावजूद पूरी रात ठंड लगती रही। सीट पर बैठे-बैठे समय काटना पड़ा। नींद आना तो दूर, ठंड से शरीर अकड़ता रहा। कुछ यात्रियों ने बताया कि बोगियों के दरवाजों और खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आती रही। अस्थायी तौर पर किए गए इंतजाम ठंड को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे।