Weather Alert: 9 फरवरी के बाद थमेगी तेज हवाएँ, तापमान में 2-3°C बढ़ोतरी के आसार, जानिए नया अपडेट

पिछले दिनों चली तेज पछुआ (पश्चिमी) हवाओं ने प्रदेश के मौसम को काफी प्रभावित किया। इन हवाओं के कारण दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। सुबह-शाम की ठंड बढ़ी रही और कई जिलों में दृश्यता कम होने से यातायात भी प्रभावित हुआ।अब 9 फरवरी के बाद इन हवाओं की रफ्तार कम होने का अनुमान है। हवा की गति कम होते ही ठंड का तीखापन घटेगा और दिन के समय हल्की गर्माहट महसूस होने लगेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि हवा की तीव्रता कम होने से धरातल के पास तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा।