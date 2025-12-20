यूपी में ग्राम प्रधान को कितनी मिलती है सैलरी? 1 क्लिक में जानें जिला पंचायत सदस्य, BDC की सारी जिम्मेदारियां और पावर

ग्राम प्रधान को ग्राम पंचायत के सारे फैसले लेने का हक होता है। वो ग्राम सभा की मीटिंग की अगुवाई प्रधान द्वारा की जाती है, जहां गांव वाले अपनी परेशानियां रखते हैं। भूमि प्रबंधक समिति का चेयरमैन भी होता है, यानी गांव की जमीन, जंगल, बाजार, तालाब जैसी संपत्तियों का रख-रखाव और पूरी तरह से निगरानी उसके हाथ में होती है। साथ ही, सरकारी फंड्स (जैसे मनरेगा, 15वें वित्त आयोग की ग्रांट) का इस्तेमाल करने का अधिकार प्रधान को होता है। अगर कोई नियम तोड़े, तो वो जुर्माना भी लगा सकता है।